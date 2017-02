"Nadie nos avisó de que no podíamos cortar los árboles"

El conflicto por la tala de árboles en las inmediaciones en las proximidades de la playa de Loredo vivió ayer un nuevo capítulo. La empresa encargada de la tala de una finca de 44 hectáreas junto a la playa de Los Peligros afirmó ayer a éste periódico que cuentan con "los permisos" para seguir talando fuera de la servidumbre de 100 metros de Costas y que "nadie" les avisó de que no podían hacerlo. Por otro lado, la plataforma vecinal que ha activado las protestas que dieron el lunes con la paralización parcial de la tala, reclamaba la implicación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para extender la orden a la totalidad del bosque de Loredo.

"Contamos con todos los permisos", explicó ayer, Jorge Medrano, gerente de la empresa que recibió el encargo de "limpiar" la finca. Según dijo, responsables de la Dirección General de Urbanismo habían estado ayer y les habían entregado las indicaciones GPS, para que no siguieran cortando por la zona de servidumbre, nada del resto. A la par, dijo que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar nunca les avisó de que no pudieran cortar. "El Ayuntamiento no nos tenía que haber sellado el permiso como hizo, nosotros no tenemos obligación de saber", resumió, tras añadir que es el Consistorio quien tiene que facilitar los trámites ante la Crotu. También, denunció ataques anónimos a la maquinaria y situaciones de "peligro" debido a que "la gente se cuela a grabar", en zona de tala autorizada.

La denuncia ha sido promovida por vecinos y colectivos políticos como Iniciativa Vecinal por Ribamontán al Mar que, ayer mismo, reclamaban la implicación de la Crotu en la paralización total de la tala, ya que entienden que toda la zona está protegida mediante el Plan de Ordenación del Litoral (POL), así como la existencia de algunos lugares bajo la figura ambiental del LIC. "No vamos a parar hasta que lo paren", resumió uno de los vecinos implicados en la protesta, Iñigo Porres.