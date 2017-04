El juzgado tumba los expedientes a cinco policías de Camargo

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander ha tumbado los expedientes sancionadores que el Ayuntamiento de Camargo impuso a cinco agentes de Policía Local, todos ellos pertenecientes al sindicato CSIF, por no acudir al acto institucional celebrado el 29 de septiembre por la festividad de San Miguel, patrón del Cuerpo.

En una sentencia fechada el pasado 5 de abril, el magistrado Luis Acayro Sánchez estima el recurso de los trabajadores y anula las resoluciones adoptadas por el Consistorio el pasado 12 de diciembre para castigar a los efectivos policiales con un apercibimiento y la pérdida de haberes de un día por la no prestación de servicio esa jornada. La Casona además ha resultado condenada a costas.

El nudo gordiano del conflicto gravitaba en torno a la voluntariedad de acudir al acto, como defendía CSIF, o la obligatoriedad de asistir al mismo, como sostenía el Ayuntamiento que, en boca de la propia alcaldesa, Esther Bolado, adujo que «en su calendario se indicaba que dicho día sí que tenían que venir a trabajar, y el motivo por el que se les ha abierto expediente es por no cumplir con sus obligaciones de acudir a su puesto de trabajo».

El juez Acayro, en cambio, colige que «es obvio que ni la asistencia al acto institucional de la festividad del patrón de la Policía Local de Camargo es obligatoria ni se trata de un acto de servicio profesional, por lo que los hechos no se subsumen en el tipo sancionador aplicado al no poderse equiparar como inasistencia al servicio».

«Presencia voluntaria»

Para llegar a esta conclusión resultó capital el testimonio durante la vista oral del que fuera responsable del Cuerpo durante 27 años, Germán Trueba, que ocupó el cargo entre 1987 y 2014. En su relato, Trueba afirmó que «la presencia en el acto institucional era siempre voluntaria, que quien iba al acto se le compensaba luego con un día libre extra, que el acto no es un servicio policial, que nunca se ha expedientado a un agente por no acudir, que nunca han estado todos los agentes porque siempre ha faltado alguien bien por estar de baja bien porque no quería ir, o que la única consecuencia era que quien no iba no se le daba el día extra libre», entre otras aseveraciones en el mismo sentido.

Por ello, el magistrado abunda en que «ningún precepto obliga a los agentes a acudir, ni ningún perjuicio se ha ocasionado al interés púbico ni consta ningún precedente, por lo que los hechos no se subsumen en el tipo de falta en virtud del cual se ha sancionado a los agentes».

Cuando el Ayuntamiento rubricó las sanciones, desde CSIF relacionaron el episodio con la condena del actual jefe de Policía, Jesús Salmón, por maltrato a un subordinado. Entre los expedientados se encuentran la propia víctima y agentes que testificaron a su favor en aquel procedimiento.