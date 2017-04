La niña atacada por un perro en Maliaño recibe el alta hospitalaria

La pequeña que fue ingresada el sábado tras ser atacada por un perro en el Alto Maliaño recibió el domingo el alta del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según ha informado a este periódico la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado.

La niña, de poco más de año y medio de edad, tuvo que ser asistida por una dotación del 061 después de sufrir heridas en la cabeza por parte de un dogo alemán, un perro de grandes dimensiones (similar al gran danés) que se escapó de una vivienda situada en la Avenida de la Cerrada cuando su propietario abrió la puerta de la finca para acceder con su vehículo. En el suceso también resultó herido el abuelo de la pequeña, que se interpuso entre el animal y ésta, lo que le ocasionó numerosas mordeduras en todo el cuerpo. De hecho, testigos presenciales aseguraron en su momento que el perro se cebó más con el adulto, que cayó al suelo en plena refriega.

La Guardia Civil de Camargo está ultimando las diligencias que remitirá al Juzgado de Guardia de Santander en las próximas horas. Respecto a las posibles medidas que se puedan adoptar tras el incidente, fuentes municipales sostienen que será el juez el que las determine tras estudiar el material del caso. El dogo permanecía este lunes atado y cerrado en la parte trasera de la vivienda, al igual que otro ejemplar de la misma raza que, si bien también saltó a la vía pública el sábado, no se abalanzó sobre los dos peatones que transitaban por un paseo que conecta el Alto y Bajo Maliaño. Los animales, en todo caso, tienen los papeles en regla, explicó el Ayuntamiento, y según los vecinos nunca habían dado problemas.

El tema sigue siendo este lunes asunto recurrente de conversación en el vecindario. Una mujer residente en la zona no podía ocultar, mientras agarraba una silla de bebé con otra niña en su interior, el impacto que sobre ella ha tenido la noticia. "No lo vi porque estaba fuera, pero cuando me enteré de lo sucedido me quedé helada. Paso todos los días por aquí con el carrito de la pequeña. Ahora, me da miedo pasar", relataba.

Cabe recordar que los dos heridos viven a escasos metros del inmueble donde se produjo el suceso. De hecho, el sábado el abuelo había salido a pasear con su nieta por esta zona, muy transitada por peatones, cuando todo ocurrió. Según testigos, el perro mordió en la cabeza a la niña y luego se tiró al adulto, un ataque que pudo frenar una vecina que, alertada por los gritos, salió con una azada de su casa, con la que les sacó de encima al animal. En un principio, la niña fue trasladada al hospital con pronóstico reservado y el abuelo, con heridas más leves. Ya el sábado por la tarde se confirmaba la favorable evolución de la niña, que finalmente recibió el alta ayer, domingo.