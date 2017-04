El nuevo reto: electricidad e informática

Víctor Sañudo tiene 19 años y es de El Astillero. Optó por el certificado de montaje y reparación de sistemas informáticos porque, como confiesa, "no me cogieron en otro curso al que me apunté y me ofrecieron este desde el paro". Así todo, se ve contento en el aula con sus nuevos compañeros. "Pinta muy bien. Además, me ha sorprendido mucho el buen ambiente que hay en las clases y la cercanía que ha surgido con los compañeros desde el primer día". Para el joven, la expectativa que tiene con la escuela taller es máxima: "quiero aprender a reparar ordenadores. Todavía no sé si me veo o no como técnico de sistemas informáticos, pero solo sé que estudiaré mucho para sacarlo adelante". El joven siempre ha tenido predilección por los ordenadores, como asegura, y, ahora, verá en qué consiste la tarea a la que siempre pensó dedicarse.