Liérganes aprueba el proyecto para un aparcamiento de 53 plazas en La Costera

El Ayuntamiento de Liérganes aprobó esta semana dos actuaciones contempladas dentro del Plan de Movilidad Turística del municipio. Se trata de un aparcamiento disuasorio en el barrio de La Costera de 53 plazas, así como la instalación de una marquesina de autobús junto al Balneario, enlazando con el paseo del Hombre Pez. Una inversión de 60.477 euros que llevará a cabo la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Durante la sesión, quedó patente la falta de sintonía política entre Unión por Liérganes y Pámanes (ULP) y el PRC, partido que, aunque no gobierna, sí apoyó la investidura del regidor, Santiago Rego (ULP).

Respecto al aparcamiento y la marquesina –que se aprobó con los votos de la ULP y el PP, frente a la abstención del PRC– el regidor confió en que la obra pueda estar ejecutada antes del verano.

"La ULP está dispuesta a ir a la oposición, y no voy a dar más pistas", dijo el alcalde al PRC

La propuesta contemplaba aprobar el proyecto para remitirlo a Turismo en versión digital, así como la cesión de la parcela propiedad municipal para llevar a cabo la obra. "Pensamos que, de momento, es una solución más para el aparcamiento en Liérganes y para hacer un municipio más habitable en los días en los que hay turistas", subrayó Rego. Mientras que la mayoría del pleno respaldó la propuesta, la edil regionalista, Ana Poo, decidió abstenerse, tras aclarar que su grupo no tenía "suficiente información" y tenía "dudas", porque no sabía si el terreno estaba afectado dentro el entorno de especial protección de la Iglesia de San Pantaleón. Un extremo que fue aclarado por el alcalde y ratificado por el secretario. "No hay ninguna zona de protección ni arqueológica, ni cultural ni artística", dijo tras indicar que el proyecto tenía "el visto bueno" de Cultura y de la Crotu.

Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Bordas, sí votó a favor de la propuesta de Alcaldía, al considerar que los aparcamientos eran "elementales" en un pueblo turístico como Liérganes.

La tensión entre los socios iniciales del pacto de investidura en Liérganes, ULP y PRC, llegó en el segundo punto del orden del día, cuando se debatía la propuesta de la modificación de Ordenanza de la tasa de puestos de barracas, casetas de venta, espectáculos y actuaciones situados en espacio público e industrias callejeras y ambulantes, una normativa que aún figuraba en pesetas. La concejal Ana Poo anunció su abstención aludiendo a la postura que mantuvo su grupo con la Ordenanza de Terrazas. "Esta concejala no quiere que se grabe más a los comerciantes y a los hosteleros", zanjó.

La respuesta del alcalde no se hizo esperar y, tras defender el cobro de una tasa por la ocupación de suelo público "como hacen todos los ayuntamientos" –comparó– retó a la regionalista a dar un paso al frente y mandarle a él y a todo su equipo a la oposición. "La ULP ya esta dispuesta a ir a la oposición y no le voy a dar más pistas", repitió en dos ocasiones. La propuesta se aprobó con el voto a favor de ULPy del PP.