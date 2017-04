San Pedro del Romeral no podrá cobrar a las eléctricas por "error"

La alcaldesa de San Pedro de Romeral, Azucena Escudero (PP) desmentía ayer que el Ayuntamiento vaya a cobrar a las eléctricas hasta un millón de euros en concepto de tasas por uso público de los terrenos municipales como afirma su antecesor en el cargo, el regionalista Pedro Gómez, tras conocerse la sentencia del Supremo que avala el cobro municipal. De ello, culpa a la "negligente" gestión de Gómez en la tramitación de la ordenanza que grava al sector, ya que no se publicó correctamente y nunca llegó a estar en vigor. El regionalista se ratifica en lo dicho.

Según Escudero el Consistorio no puede cobrar por "un error" que atribuye a una "nefasta gestión" de Gómez "por incompetencia o desinterés" en la tramitación de la citada normativa en 2013, lo que ha hecho que, en la actualidad, el Consistorio tenga que recurrir a redactar una nueva normativa que "podría estar en vigor en 2018", afirmó.

El "error" al que se refiere es que la ordenanza que su antecesor encargó redactar en 2013 y que él mismo presuponía hace unos días que estaba en activo, "nunca entró en vigor" puesto que fue "derogada" por otra que se publicó en 2014 y que "se planteó mal" ya que no se publicaron conjuntamente a la normativa "las tasas y tarifas por ocupación", incidió la regidora. Escudero aseguró desconocer las causas por las que se cometió tal descuido que, a su juicio, impedirá que San Pedro pueda cobrar esas tasas entre 2015 y 2017. "San Pedro será el único municipio de España que no pueda participar de ese maná", resumió.

Pero no se trata sólo de la tramitación de la ordenanza, Escudero afirma que hubo otras decisiones tomadas por el exalcalde, como el "allanamiento" en un Contencioso contra E.ON, que impedirán reclamar "unos 200.000 euros" por ese concepto a ésta compañía.

Es por ello, que el PP rechazó ayer las afirmaciones del exalcalde que se atribuía el mérito de ser responsable de recaudar una cantidad importante de dinero tanto a E.ON, como a REE, para su Ayuntamiento en concepto de atrasos por lo no cobrado desde 2013. Al contrario, la regidora lo acusa de poner en peligro su futuro cobro y no descarta pedir responsabilidades.

Además, según añadió Escudero, el Ayuntamiento está tratando ahora de corregir el problema. "Estamos estudiando cómo revertir esta situación, ya que los vecinos no tienen por qué sufrir la nefasta gestión del anterior alcalde", criticó, a la par que recordó que "parte de la herencia" de la anterior legislatura, ha sido la imposición de un Plan Económico y Financiero en 2015 que se puso en marcha "para tratar de tapar los agujeros que nos dejaron", zanjó.

"Se cobrará en breve"

Ante las críticas de la regidora, los regionalistas insistieron ayer en que el Ayuntamiento de San Pedro "cobrará en breve" más de un millón de euros por "la implantación" de la ordenanza para el pago de tasas por ocupación de dominio público, elaborada por el anterior equipo de gobierno del PRC y que, según ellos, sí entró en vigor en 2013.

De este modo, rechazaron las declaraciones de la alcaldesa "porque no se sostienen" y "dejan muy claro que no tiene ni idea" de cuál es la situación del Ayuntamiento, por lo que instó a la regidora a "no echar por tierra" la gestión realizada. A la par, se aseguró que desde el PRC se estará "vigilante" para que se cobre el dinero previsto para que los vecinos no se vean afectados por "la ineptitud" de Escudero, a quien acusan de perder otras subvenciones.