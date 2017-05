Absueltos los dos acusados del primer juicio por los alimentos de Camargo

Dos días tardó el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, en firmar la sentencia por la que absuelve a los dos voluntarios de la Plataforma de Alimentos de Camargo acusados de un delito leve de apropiación indebida, Jimena González y Javier Martínez, por la venta de los palés de madera en que los productos llegan al almacén situado en el Polígono de Trascueto (Revilla).

El magistrado rubricó el fallo el viernes, después del juicio celebrado el miércoles en el que la Fiscalía ya solicitó la exoneración de ambos integrantes de la Plataforma "al no haber quedado claro" que los hechos analizados casaran con el mencionado ilícito leve de apropiación indebida. En total, se escrutaba el destino de 337,50 euros que, según defendieron los investigados, se emplearon en pagar distintos gastos generados en la actividad de voluntariado, como gasolina o comida, todo ello en el marco de una fiesta solidaria celebrada el pasado año en la Plaza de la Constitución de Muriedas para recaudar alimentos para el programa social.

El magistrado censura al Ayuntamiento que la prueba aportada ha sido "absolutamente nula"

El juez se suma al argumentario esgrimido por el Ministerio Público y sostiene que no se ha acreditado que González, que era secretaria del por entonces concejal de Servicios Sociales, Marcelo Campos, destituido por este asunto, ni Martínez se hayan quedado con el dinero.

Respecto al relato de los hechos, la resolución da por buena la narración que el propio Campos hizo en el juicio como testigo. Según la misma, tras consultar entre otras personas del Ayuntamiento al secretario municipal, decidió que los voluntarios de la Plataforma limpiaran la nave en la que se custodiaban los víveres y se deshicieran de los palés en los que venían colocados los citados alimentos.

La sentencia recoge que los palés ya no pertenecían a la Casona al haberse convertido en basura

Explica la sentencia que la nave era pequeña y estaba en buena medida ocupada por palés a los que ya no se daba uso, por lo que el concejal quería desprenderse de los mismos pues "no sólo ocupaban un espacio innecesario, sino que incluso resultaban peligrosos si se caían encima de alguien".

"Tras realizar durante dos meses consultas que incluyeron a los técnicos del Consistorio y al propio secretario municipal, que no le indicó protocolo alguno ni cosa que hacer con ellos, decidió desprenderse de los mismos, por lo que a partir de ese momento el Ayuntamiento dejó de ser titular de tales efectos, pasando a convertirse en basura", apunta García Delgado. Por eso, a juicio del magistrado "falta un elemento esencial de la apropiación indebida, cual es la ajeneidad de la cosa".

Crítica judicial a la Casona

Como ya hiciera durante la celebración de la vista oral, el juez incluye en la sentencia una crítica a la acusación planteada por el Ayuntamiento camargués, especialmente por no presentar testigos al procedimiento. "La cosa no era ya del Consistorio y además ni siquiera consta que se apropiaran para su exclusivo el efectivo recibido ninguno de los dos denunciados". El instructor da por buena las versiones de los dos investigados ante la falta de argumentos de la Casona, pues la prueba practicada por el Ayuntamiento para refutar los relatos de los voluntarios ha sido "absolutamente nula"

A este respecto, reprocha que "no han venido los técnicos, no ha venido el interventor, no lo ha hecho el secretario y ni mucho menos la señora alcaldesa", Esther Bolado.

Investigación abierta Con la absolución de los dos voluntarios acusados de una apropiación indebida leve por la venta de palés, el caso de los alimentos de Camargo aún tiene que resolver en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander la parte de mayor calado y gravedad de toda la investigación llevada a cabo tanto por el propio Ayuntamiento como por la Guardia Civil. La distribución y el uso de los tiques sociales de diez euros para adquirir productos de primera necesidad arroja indicios de una presunta apropiación indebida, que es lo que el juez Enrique García Delgado analiza en la actualidad. Todas las alarmas saltaron cuando Javier Martínez, uno de los dos investigados junto a Jimena González, confesó ante el Consistorio que había usado en su propio beneficio y en el de la otra voluntaria varios bonos sociales por encima del límite permitido por usuario de la Plataforma de Alimentos. No sólo eso, sino que incluso llegó a relatar que con esos tiques adquirieron productos que posteriormente consumieron en un camping a modo de barbacoa. Según informó el portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio, Jorge Crespo, las cifras del último reparto de estos vales antes de que comenzara la investigación no casaban, pues se habían entregado más tiques que usuarios habían ido a recogerlos. Crespo fue el que llevó todos los hechos ante la Guardia Civil, pero no está personado en el procedimiento. El PP también presentó las presuntas irregularidades en el área de Servicios Sociales ante la Fiscalía, aunque tampoco forma parte del caso.

García Delgado también espanta las dudas sobre una donación de 50 euros de la empresa Recinsa, la compañía que adquiría los palés, para colaborar con la citada fiesta solidaria en la Plaza de la Constitución celebrada en junio de 2016 y que cobraron los acusados. "Parece plenamente congruente con la finalidad con la que el dinero fue entregado", aduce la sentencia. Además, no había pruebas para estudiar otra versión diferente.

El fallo puede recurrirse ante la Audiencia Provincial. El Ayuntamiento estudiará hoy el veredicto en profundidad y prevé ofrecer una valoración del mismo.

Con esta absolución ya se han cerrado las dos patas de menor enjundia del caso de los alimentos de Camargo, pues previamente se archivaron las diligencias por otra supuesta apropiación indebida por quedarse con el dinero recaudado en una comida solidaria en la Punta Parayas (Maliaño).