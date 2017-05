Santa Cruz de Bezana celebra el día de la bicicleta

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana celebra este domingo, 14 de mayo, el Día de la Bicicleta. Este evento de carácter lúdico-deportivo comenzará a las 10.00 horas con la reunión de los participantes en el aparcamiento del Consistorio para iniciar desde allí mismo el recorrido a las 11 horas.

Este año el Día de la Bicicleta tendrá carácter solidario, por lo que cada participante podrá abonar la cuantía simbólica de un euro como inscripción solidaria para la ONG Cáritas Bezana.

La prueba transitará por Bezana, Sancibrián, Soto de la Marina y Prezanes hasta completar un total de diez kilómetros y medio. A cada participante se entregará un chaleco fluorescente y una bolsa de avituallamiento con bebidas y fruta hasta fin de existencias. No se permitirá la participación de quienes no lleven casco y la organización pide no participar con bicicleta de ruedines.

Al término del recorrido se celebrarán diversos sorteos de regalos para los participantes en la prueba.