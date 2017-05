La nueva alcaldesa de Solórzano tiende la mano a la oposición y ofrece "diálogo"

La regionalista Gema Perojo fue elegida ayer alcaldesa de Solórzano tras la dimisión de su compañero Javier González por motivos de salud. La regidora llevaba ya más de año y medio ejerciendo el cargo en funciones y fue elegida con los votos a favor de sus compañeros, ya que la oposición (cuatro ediles del PP y uno del PSOE) votaron cada uno a su candidato. Tras recibir el bastón de mando, Perojo prometió seguir trabajando "en la misma línea" que su antecesor y aseguró que mantendrá una actitud de "diálogo", con el resto de partidos.

El acto contó con la presencia del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que describió a Perojo como "una compañera muy cualificada", y de la que se mostró convencido de que "va a hacer una buena gestión", subrayó tras la toma de posesión.

Junto a Revilla estuvieron en la sesión plenaria los alcaldes de Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto, Ribamontán al Monte, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo, Noja y El Astillero. También estuvo el diputado José Miguél Fernández Viadero, además de otros cargos orgánicos del partido regionalista.

Durante el Pleno también se acordó la dedicación "parcial" de la nueva alcaldesa, mediante una jornada del 50% y una retribución anual de 10.444 euros, a raiz de 746 euros mensuales.

"Me voy contento"

El hasta ayer alcalde de Solózano, Javier Gónzalez Barquín (PRC) se recupera de una grave enfermedad que lo ha tenido apartado de la política año y medio, por lo que ha decidido ceder el testigo a Perojo. González mostró su afecto personal a la actual alcaldesa y compañera, a la que definió como "una muchacha, buena, sencilla y formal", y a la que deseó "suerte" en su nueva etapa y le animó a "preguntar" siempre que no sepa algo, una regla con la que él mismo se ha mantenido como alcalde del municipio los últimos doce años.

González afirmó emocionado que se iba satisfecho por la persona que le sustituía y tras haber cumplido con su pueblo durante "más de treinta años", como concejal, presidente de la propia Junta Vecinal y alcalde. "Me voy contento porque dejo una alcaldesa muy buena y creo que lo va ha hacer muy bien", insistió, tras añadir que ahora dedicaría su tiempo libre a disfrutar de los suyos "porque he estado aqui muchos años y en casa he parado poco", reconoció. La nueva regidora salió del salón de plenos, acompañada de González Barquín y entre aplausos de los vecinos que quisieron acompañarles.