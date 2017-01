"Sólo un descerebrado puede disparar y matar a un animal de compañía"

No deja de ser un hecho lamentable, en un contexto en que junto a gente que le encantan los animales de compañía, los hay que les molestan, lo mismo que hay quien toma el café con azúcar y quien lo hace amargo.

Por esa razón, los dueños de los perros, deberían pensar que pueden molestar al vecino si ladran (sobre todo cuando los dejan solos en el piso) si pisa por la calle sus "recados" (yo me he acostumbrado a no quitar la vista del suelo, si no quiero llegar a casa "oloroso" ) e incluso, que pueden ir a donde no deben, si se les dejan sueltos por ejemplo: a donde una hembra en celo amarrada, cosa que detectan a kilómetros y su dueño no estar interesado en que la fecunden.

Por todo ello, un llamamiento a no hacer daño a los animales y si molestan avisar a sus dueños (pocas veces funciona, pero al menos intentarlo) y a los dueños de mascotas, que disfruten de ellas, pero que piensen un poquito en los vecinos molestos, estoy seguro que no ocurrirían estas cosas, si así se hiciere.