La oposición retira la dedicación exclusiva al alcalde de Reinosa

ROLLING STONE ,lo de hacer entrevistas casi siempre han sido a los mismos y los comentarios no interesaban y en ,,ENMEDIO ,, menos ,,,solo dicen cosas de alguno que se jubila , algo de alguna asociación y poco mas , no les he visto hablar de la gente que entra a trabajar a este ayuntamiento y por que alguno se quedan como fijos sin sacar las oposiciones y te podría decir mas pero seguro que lo borran

este personaje, hace tiempo le tenian que haber "largado" de la politica, la mentira su lema, el dinero publico que ha gastado, typical, PRC

Dejaros de que si pp,que si psoe,que si prc,que si la madre que los pario a todos....lo que no es normal esque el alcalde de una pequeña ciuadad que apenas cuenta con 10.000 habitantes se embolse casi 5.000 euros al mes...VAYA TELA!!!!!Cobra mas que los alcaldes/as de ciudades mucho mas grandes e importantes,como gijon por ejemplo....y los pollos que tiene al lado,que no saben donde estan pinaos,2.000 euros al mes,,TOMA GOMA!!!y si mintio,dijo de no cobrar y cobra...por cierto la foto es al mas estilo julian muñoz cuando hacia su campaña electoral.



Ya se ve que las matemáticas no son lo tuyo.

44.314 euros anuales entre 12 meses son 3.692 euros mensuales. Y probablemente ese sueldo sea en 14 pagas, por lo que en realidad son poco más de 3.000 euros al mes.

Y yo no discuto si ese sueldo es mucho o poco para un alcalde de una localidad como Reinosa. Únicamente digo que no hace falta mentir con las cifras para criticar a alguien, ¿no?

Pues casi 4.000 euros,casi na,y no se olvide de las asistencias a plenos y demas historias,que a lo mejor no solo alcanzamos los 5.000 a lo mejor pasamos....y no,no lo discuta...el sueldo es mucho para reinosa...muchisimo diria yo..ya quisieran muchos alcaldes de ciudades muy importantes de españa



En realidad limpios le quedarán entre 2500 y 2700 más o menos,PERO ME ES IGUAL,QUE COBRE SU PENSIÓN Y SI QUIERE SER ALCALDE.....SIN COBRAR.EL DE CASTRO URDIALES NO TIENE SUELDO Y TIENE UN PRESUPUESTO Y UNA POBLACIÓN MUCHO MAYOR.



El propio alcalde explicó en su momento que aunque la promesa era quitarse el sueldo no lo hizo porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento le dijeron que eso no era muy correcto si se iba a dedicar a ello a tiempo completo. Y es que evidentemente si se jubilase y recibiese una pensión no podría cobrar ningún sueldo.

Es evidente que al alcalde no debería haber prometido algo sin informarse de si iba a ser conveniente o no hacerlo. Eso lo debería haber aclarado antes de proponer tal cosa. Pero en todo caso la actitud ahora del PP es evidentemente oportunista. ¿Por qué han esperado hasta ahora para tomar medidas? Porque yo recuerdo que las elecciones municipales fueron en mayo de 2015, así que estamos a mitad de legislatura.......



Tu con el rollo del y tu mas,,y de los otros son peores lo tienes todo hecho.....asi nos va en este pais...



Yo no he hablado de y tú más. He contextualizado la noticia. Y en mi comentario, si lo lees con atención, verás que critico la actitud del alcalde al igual que critico la actitud del PP.

De lo que se dice en campaña a lo que se hace o se puede hacer hay un gran trecho, pero claro, decirle a los vecinos que no va a cobrar y luego cobrar 44.000 y pico eros hay un trecho muy gordo. Dio el alcalde alguna explicacion a los vecinos del porque se tenia que poner sueldo? NO, simplemente se lo puso y listo. Pues muy mal, toda la oposición debería haber tomado nota no solo ahora sino antes, y que este tio no hubiera cobrado nada, y si no, que dimita. Bien por el PP y mal por REC que no se puede estar en misa y ahora en el ultimo momento, repicar.



No se no se, pero al Sr. Revilla le considero un hombre de palabra, veremos en para esto.

como bien dice ,,VECINUCO ,, esto son dardos del PP ,y mala praxis de los otros partidos ( venganza ) me parece a mi , yo soy de MATAMOROSA ,,pero veo que este alcalde hace las obras muy bien y el ayuntamiento de REINOSA funciona bien , si tiene o no que cobrar eso me imagino que sera lo que el vea si esta jubilado ( tendrá que pagar hacienda ) por dos cobros , digo yo no se como funciona esto , lo que se escucha en los plenos es un ataque hacia su persona de otro partido que no lleva a nada , me parece correcto todo lo que hace , sobre el PP de REYES MANTILLA ,usted también dijo que se iba y no se ha ido

El medio local al que se hace referencia es ViveCampoo.es que recoge noticias de la comarca con una gran profesionalidad, siendo ahora mismo uno de los mejores medios que hay en Cantabria de noticias comarcales so locales. No sé por qué no decís el nombre en la noticia, cuando se cita, se cita bien y al fin y al cabo son compañeros de profesión.

Y la decisión del PP se ha tomado ahora porque hace dos semanas esta falsa promesa del alcalde de Reinosa salió en el programa el Objetivo de Ana Pastor de la Sexta en donde suelen repasar promesas incumplidas de los políticos. Así que como ven el PP actúa a golpe de titular y de programa televisivo. Se ve que hasta ahora no le había preocupado el tema. Penoso.

Vivecampoo profesional??anda tio date una vuelta que te pege el aire,que por reinosa hay buenas rachas de viento ahora,te vendra bien,,pero si parece un diario o revista de esas que sacan los escolares,,que si no se quien se jubila,que si la asociacion se va de excursion...chorraducas que no interesan,y de lo serio nada de nada...de audiovisual poco o nada..(el termometro les duro dos fines de semana)entrevistas cero,noticias a una o dos por dia..los comentarios desahuciados...en fin...no se como funciona ese diario digital,cuentame tu,,,porque yo pense que hay no habia profesianales..que lo hacian algunos por hobby....



Si según tú solo lo hacen por hobby bastante mérito tienen. Y las noticias en una comarca son lo que son. Claro que también ponen cosas de ámbito social, evidentemente. Para leer noticias de Donald Trump te vas y lees El País si quieres.