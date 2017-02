Los vecinos del bloque D del Polígono Santa Ana de Reinosa no habían quitado el susto que se llevaron en la noche del miércoles por culpa de un incendio que les obligó a desalojar sus casas con lo puesto. Ninguno podía negar que había dormido mal, divididos entre la preocupación por lo que podía haber pasado, el miedo en el cuerpo por lo vivido y el alivio por que lo que pudo ser una catástrofe se resolvió como a un incidente cuyas consecuencias fueron simplemente daños materiales.

El fuego se originó en la cocina de uno de los primeros pisos del inmueble. Sus propietarios, una pareja de avanzada edad, fueron los únicos del edificio que no pudieron pasar la noche en su casa. Este jueves han evitado pronunciarse sobre el incidente cuando han vuelto para comprobar los desperfectos y recoger algunas cosas.

Mientras, los vecinos se han reunido en la entrada del edificio para revisar los daños ocasionados en las zonas comunes y organizarse para dar parte al seguro.

José Luis, que vive en el primero, en la casa contigua a la del incidente, comentaba que fue hacia las diez de la noche cuando llamaron a todas las viviendas del edificio, señal de que algo estaba ocurriendo. "Empezaron a llamar a los timbres y salimos todos en estampida fuera", explicaba. Así, las veinte familias que viven en este edificio de cinco pisos bajaron a la calle, muchos de ellos con lo puesto. José Luis recordaba que salió "medio en pijama así que volví para ponerme al menos algo de ropa. Tardé un segundo pero luego al bajar ya no se veía nada de nada por el humo".

Andrés, que vive en el quinto, relataba que, "después de que llamaran a los timbres, nos asomamos a la ventana y vimos el humo que subía. Así que bajamos corriendo".

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del 112, pertenecientes al parque de Reinosa, sanitarios del 061, Policía Local y miembros de la Guardia Civil. Por las características del fuego y del edificio, a su llegada los efectivos movilizados solicitaron el apoyo del parque de Los Corrales de Buelna, también del 112.

En un primer momento, los bomberos cortaron los suministros de luz y gas y procedieron a la extinción del fuego, que presentaba una importante carga en la cocina. Posteriormente, refrescaron la zona, ventilaron tanto la vivienda afectada como el conjunto del bloque para evacuar la densa nube de humo provocada por el incendio y revisaron con cámara térmica para evitar que puntos calientes ocultos pudieran reavivar las llamas.

Con el edificio libre de humo, hacia la media noche, los vecinos pudieron volver a sus casas. No así los propietarios de la vivienda en la que se originó el incendio, dado que presenta importantes daños materiales. De esta manera, veinte familias pasaron cerca de dos horas a la intemperie de la noche de Reinosa. "Menos mal que no hacía mucho frío, porque si hubiera caído una de las heladas de los días anteriores habría sido mucho peor. La verdad es que ha sido en el mejor momento porque si es un poco más tarde nos toca a todos durmiendo y entonces hubiese sido gorda. Igual no nos despertamos», apuntaba Andrés, otro vecino.

El jefe de la Policía Local, César Curiel, comentaba que el ambiente entre los vecinos del edificio era tranquilo. "La verdad es que la gente no estaba muy alterada. Estaban preocupados al principio porque todos tuvieron que salir de casa con lo puesto y nada más. No sabían lo qué iba a pasar, pero como el fuego se controló rápido no hubo problemas", decía.

Los principales perjuicios han afectado a la cocina en la que se originó el incendio. El resto del edificio ha sufrido daños por el humo con lo que habrá simplemente que sanear la zona y pintar. Este jueves se ha acercado un agente de la Guardia Civil para informar a los vecinos de que debían solicitar una revisión del ascensor por si se hubiera visto afectado.