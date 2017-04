Camacho, ‘Mejor Actor de Reparto’ en los premios Escenamateur

La compañía reinosana Corocotta Teatro regresó el pasado fin de semana de Madrid con un gran reconocimiento en la maleta, el premio Escenamateur al ‘Mejor Actor de Reparto’ para Antonio González Camacho por su papel de camarero en la obra ‘No es tan fácil’.

Los campurrianos acudían a la gala convocada por la SGAE y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con cuatro nominaciones: ‘Mejor Espectáculo’, ‘Mejor Actor Principal’ con Javier González, ‘Mejor Actriz Principal’ con María Alonso y ‘Mejor Actor de Reparto’ con Antonio Camacho .

La gala, en la que se reconoció el papel del campurriano, se celebró en la Sala Berlanga de Madrid. Durante la misma se entregaron también los premios honoríficos a los reconocidos personajes de la cultura Antonio Garrigues Walker e Ignacio Amestoy.

"Muy orgulloso"

"Estoy muy contento y orgulloso con este reconocimiento, más aún cuando han sido los propios compañeros, los que día a día hacen teatro en este país, los que me lo han concedido", aseguraba esta semana González Camacho, un veterano de la escena amateur que destacó el trabajo de sus compañeros (María Alonso y Javier González) y puso en valor un montaje, ‘No es tan fácil’, que acudía a esta gala con cuatro nominaciones.

"No nos damos cuenta de lo que representa Corocotta Teatro en la escena amateur de este país. La agrupación está integrada por apasionados del teatro a los que nos mueve la amistad, conocer lugares y gente". Camacho reconoció que "resulta difícil" compaginar la vida laboral y familiar con los ensayos y representaciones. "Nosotros no vivimos de esto, pero el veneno del teatro nos atrapa. No hay mayor premio que los aplausos de la gente, que conozcan a la compañía por sus montajes y que nos reciban con los brazos abiertos".

"Es cierto, explicó el actor campurriano, que recibimos premios y reconocimientos, pero lo nuestro es vocacional, pues estos galardones, las subvenciones y las ayudas apenas cubren los gastos que generan los desplazamientos y los atrezos".

"Estamos muy orgullosos con este reconocimiento para Camacho que asumimos también como propio", comentó José Andrés García, director de Corocotta Teatro. García adelantó también que han recibido la felicitación por parte del autor de ‘No es tal fácil’, Paco Mir, integrante del conjunto Tricicle. "Llevamos un año próspero en galardones, en cuanto a la escena se refiere, pues hay que recordar que hace poco tiempo también obtuvo varios premios Ruth Díaz por su papel revelación en ‘Tarde de la ira’, y ahora le ha llegado el turno a González Camacho, ambos formados en Corocotta Teatro", concluyó García.