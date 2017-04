"A través del deporte se crean mejores personas"

Tomás Ramos fue reconocido la pasada semana con el Trofeo Ebro al mejor deportista campurriano. Ramos es licenciado en Inef y Criminólogo.Trabaja actualmente como Policía Local y tiene un amplio currículum a sus espaldas tanto como entrenador y especialista en varias disciplinas de deportes de contacto como a nivel profesional.Ahora además es el presidente del Club de Lucha Esparta de Reinosa.

–¿Qué ha supuesto para usted ser nombrado mejor deportista campurriano en el Trofeo Ebro?

–Para mí ha sido una satisfacción muy importante el obtener este reconocimiento porque es una señal de que soy valorado por la gente de aquí por mi trayectoria deportiva.

–Le llega este reconocimiento después de una trayectoria deportiva muy larga...

–Siempre hay que recordar los orígenes.Yo comencé practicando kick boxing con Manuel Ángel Calderón cuando tenía doce años. Con dieciocho años conseguí mi primer Campeonato de España de kick boxing y repetí con diecinueve. Entré en la universidad por el cupo reservado a deportistas de alto nivel. He estudiado Inef y Criminología y he logrado cinco Campeonatos de España de kick boxing. He sido internacional con la Selección Española en campeonatos de Europa y del Mundo. Me especialicé en deportes de lucha y contacto. Comencé entonces a conocer mejor la lucha olímpica. Después de unos años como entrenador también he competido y he logrado una Copa de España de Lucha Grapling y el Campeonato de España de Artes Marciales Mixtas en 2016. Ahora mi trayectoria competitiva está finalizando porque con la edad cuesta mucho más estar en plena forma.

–¿Cuál es el momento que recuerda con más cariño ?

–El deporte me ha dado en la vida momentos muy satisfactorios, de amistad, de superación, de esfuerzo, de sacrificio,... me ha transmitido valores. Ha habido momentos competitivos muy dulces como fue un enfrentamiento que tuve durísimo con Manuel Pastoriza, que acababa de hacer medalla de bronce en el Campeonato del Mundo.Disputé la final del Campeonato de España contra él y conseguí ganarlo después de un combate muy duro. Después lo que más recuerdo son momentos personales, ya no sólo míos, sino el ver como los chicos se sacrifican y se esfuerzan, como tratan de superarse.Ahora me gusta mucho más ver lo que hacen los demás.

–¿Cómo desarrolla su faceta de entrenador?

–He sido entrenador del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Soy entrenador nacional de un gran número de disciplinas como kick boxing, lucha sambo, lucha grapling, artes marciales mixtas, cinturón negro sexto dan y maestro de entrenadores en defensa personal policial,... Me he dedicado toda la vida a estos deportes que a pesar de que son duros llevan consigo unos valores humanos de esfuerzo, de superación y sacrificio importantes.

–Hace tres años fundó el Club de Lucha Esparta y en este tiempo han cosechado grandes éxitos, ¿cómo valora el trabajo del club?

–Cuando volví por aquel entonces a Reinosasalía de un centro de alto rendimiento y eso ha supuesto muchas ventajas a la hora de entrenar, sin embargo yo no esperaba que en tan poco tiempo las semillas que habíamos sembrado dieran tantos frutos. En el último Campeonato de España hemos conseguido varias medallas.También ha habido grandes éxitos en el Torneo de Euskadi y el de Castilla y León. Eso me produce una satisfacción enorme. Veo que la gente continúa adelante, que se sacrifica, se esfuerza y siente el deporte, y encima consigue resultados.Pero lo más es ver que trasmites valores. A través del deporte se crean mejores personas.

–¿Qué cree que ha tenido en cuenta el jurado a la hora de concederle el Trofeo Ebro?

–La verdad es que no siento que sea un reconocimiento a una temporada.Creo que han tenido en cuenta mi trayectoria deportiva y el trabajo que creo que estoy haciendo con los jóvenes de la zona.

–¿Cuáles son los objetivos del Club?

–He preparado deportistas para afrontar campeonatos del mundo. De momento no nos ponemos límites.Somos un club humilde pero intentaremos obtener los mejores resultados. A parte de lo competitivo el ámbito educativo para nuestro club es muy importante.