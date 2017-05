El Ayuntamiento de Reinosa defenderá en los tribunales la retirada del sueldo del alcalde

El Ayuntamiento de Reinosa aprobó este jueves con los votos favorables de PP, REC y PSOE y la abstención de PRC, la comparecencia del Consistorio en el procedimiento iniciado a raíz de la interposición, por parte de José Miguel Barrio, de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el Pleno celebrado el pasado mes de febrero, en el cual la oposición aprobó retirarle la dedicación exclusiva y por lo tanto el sueldo que percibía por su condición de alcalde de Reinosa.

Durante el debate del punto, en el cual el pleno debía nombrar un letrado para que le asista en este recurso contencioso administrativo, José Miguel Barrio se ausentó de la sesión al ser parte implicada en el asunto a debatir, y fue sustituido por el teniente de alcalde, Miguel Ángel Fernández.

Según explicó Barrio antes de abandonar la sesión, el recurso que ha interpuesto, “no busca, de ningún modo, recuperar el sueldo que recibía como alcalde de Reinosa, sino demostrar que no había motivo alguno para la urgencia de la moción presentada por el Partido Popular.

Tras el pleno afirmó que “la portavoz popular Reyes Mantilla se escuda en que el Secretario municipal no puso objeciones a que se tratara esta moción con carácter de urgencia, pero lo que no dijo, y que luego la ha corregido el propio Secretario, es que este desconocía que su fin era retirar la retribución económica al alcalde de Reinosa. A él no le parece la forma adecuada ni a mí tampoco. Ese es el motivo: las formas”.

La portavoz de Reinosa en Común, Victoria Callejo, consideró, “absurdo”, el proceso iniciado por el alcalde ya que “el secretario estaba en el pleno”. Resaltó Callejo que, de no haber tomado el acuerdo en el pleno hubiera sido en el siguiente”, y recalcó que, “esta pataleta va a traer consecuencias económicas al Ayuntamiento”.

Por su parte, el portavoz socialista Emiliano Corral consideró que el recurso es un “sinsentido”. “El pleno tiene competencias para establecer la dedicación exclusiva de su alcalde y para quitársela”, añadió. Corral además justificó la urgencia que dio lugar a la retirada de sueldo del alcalde porque, “se acababa de aprobar el presupuesto municipal que contenía el sueldo del alcalde”. Consideró finalmente Corral que, “no es conveniente que la actividad política se lleve a los juzgados. Si se abre esa puerta podemos ir todos”.

José Miguel Barrio cobraba 44.314, 56 euros anuales por su labor al frente de la alcaldía

Por su parte, la portavoz popular, Reyes Mantilla, que fue quien presentó la moción de urgencia para retirar el sueldo al alcalde, retribución que por otro lado había aprobado al comienzo de la legislatura, calificó la situación como “surrealista”. Para ella, “no le beneficia ni a él, ni a su grupo político, ni al Ayuntamiento de Reinosa”.

En otro orden de cosas, la Corporación municipal ha aprobó por unanimidad una moción en la que insta al Ministerio de Justicia a mantener “el carácter público y gratuito del Registro Civil” así como a cumplir “los principios de proximidad y subsidiaridad en la prestación del servicio, en especial en los núcleos rurales”.

La iniciativa apunta que “el establecimiento de un nuevo sistema informático de gestión acorde con el proceso de modernización de la Administración de Justicia” no excluye el mantenimiento de un modelo de Registro Civil “con una adecuada prestación de servicio público a los ciudadanos, permitiendo la opción del interesado en el uso de los medios telemáticos” a la hora de realizar sus trámites.

La moción solicita en otro de sus apartados la realización de un estudio previo de los gastos materiales y personales que supondrá la garantía del mantenimiento del servicio en el futuro e insta finalmente al Ejecutivo regional a seguir manteniendo ante el Gobierno del Estado, por medio de la Consejería de Presidencia y Justicia, la exigencia de que, en la reforma del Registro Civil, se respeten los principios y peticiones que conforman la argumentación de la propuesta.