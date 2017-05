La Junta de Castilla y León lamenta "las pegas que pone Cantabria" para un convenio sanitario

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha lamentado este lunes las "pegas" que está poniendo el Gobierno de Cantabria para firmar un convenio de colaboración en materia de sanidad, en concreto para el uso del Hospital Tres Mares.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para presentar el presupuesto de su departamento para 2017, De Santiago-Juárez ha contestado a una reivindicación del portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), quien ha denunciado que el pasado año en la misma comparecencia el consejero dijo que estaba a punto de firmarse el acuerdo.

"No hemos parado de negociar, debo ser muy torpe", ha ironizado el vicepresidente, quien ha recordado que Castilla y León tiene acuerdos similares con todas las comunidades autónomas con las que limita, excepto con Cantabria, aunque ha asumido que "no ha sido un problema de los partidos que han gobernado esta Comunidad, ya que no fue posible en la anterior legislatura ni tampoco en esta".

El vicepresidente ha asegurado que siguen negociando con el Gobierno de Cantabria hasta llegar a acuerdos "en todo", pero "la pega está en el famoso Hospital Tres Mares", que, no obstante, tiene que ofrecer al menos el servicio de urgencias "con convenio o sin él".

"Seguro que seré muy torpe yo", ha ironizado nuevamente el vicepresidente, para después añadir que "al lo mejor hay un problema con Cantabria".

No obstante, el vicepresidente ha recordado que el Tres Mares "no tiene servicios quirúrgicos" y su cartera de servicios es "similar" a la de centros de salud cercanos como el de Cervera de Pisuerga o el de Aguilar de Campoo, ambos en la provincia de Palencia.

"Sólo nos ofrecen Urgencias, algo obligatorio dentro del Sistema Nacional de Salud, y algunas camas de hospitalización", ha concluido De Santiago-Juárez, quien ha reconocido que estas dificultades se han dado con gobiernos de distinto signo en Cantabria.