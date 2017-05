Hace unos días me dirigí a mi puesto habitual de frutas y verduras de la Plaza de la Esperanza para ver qué había por allí. Hay veces que acudo a hacer la compra y otras como simple curioso. Y es que me encanta esa mezcla de colores que se puede ver en esos grandes escaparates sin cristal y cubierta de toldo cuando el mercado se instala en el exterior del recinto. También me rechifla la parte cubierta, la de la segunda planta del edificio principal, donde todo cobra una dimensión superior. Donde la frutas y verduras conviven con carnes, embutidos, huevos, etc. Como si fuera un mercado turco.

Hace unos días, en el puesto habitual de mis compras, se ponían ya a la venta los primeros espárragos blancos naturales, crudos, para hacer en casa.

Unos espárragos gruesos que luego cocidos con agua, sal y una pizca de azúcar resultan un manjar. Verde o blanco, el espárrago es una de las verduras más interesantes.

Los verdes los descubrí en Jerez de la Frontera hace ahora algo más de 30 años. En Cantabria nunca los había visto, o al menos en mi entorno, de clase media, coliflor y bocadillo de mortadela, que el salario de los padres no daban para mucho. Eran tiempos duros.

Pues allí, en la capital jerezana, donde se manejaba la "pastuqui" de la provincia y donde Ruiz Mateos apadrinaba a media población, el espárrago verde se llevaba comiendo siglos. Recuerdo que fue en un restaurante donde los caté por primera vez, en revuelto, con unas pizcas de jamón. Y me gustaron, y mucho... Fue una nueva sensación, distinta de otras. Un sabor sorprendente del que ahora ya disfruto con más asiduidad.

Los blancos nunca faltaron en casa de mis padres. A mi madre la entusiasmaban, hasta el punto de pedir una lata de frutos "gordos" como regalo de cumpleaños. Pero esos nada o poco tienen que ver con los crudos que se comprar en la plaza y se hacen en casa. Una gozada, en serio.