Michelin comienza el carrusel de presentaciones de sus guías para 2018. Y una de las primeras en ver la luz es la de Gran Bretaña e Irlanda, que incluye 2.067 restaurantes y 1.155 hoteles y casas rurales.

Este año confirma no solo la reputación de Londres como destino gastronómico mundial para todos los aficionados a experiencias gastronómicas enriquecedoras y a veces inéditas, sino también el desarrollo de la oferta culinaria en Gran Bretaña e Irlanda, gracias a unos productos regionales excepcionales.

Este año, el restaurante The Araki obtiene tres estrellas en la guía. «Cuando el chef Mitsuhiro Araki cambió Tokio por Londres en 2014, se puso el desafío de realizar una cocina japonesa basada en el trabajo con el pescado europeo. Hoy, su sushi, servido alrededor de una barra de nueve cubiertos, es una maravilla», ha comentado Michael Ellis, director de las guías Michelin.

The Araki se une al estrecho círculo de restaurantes tres estrellas de Gran Bretaña: The Fat Duck y The Waterside Inn, en Bray; Alain Ducasse at the Dorchester y el restaurante Gordon Ramsay, que conserva la distinción bajo la dirección de su nuevo chef, Matt Abe.

Claude Bosi at Bibendum, que ha abierto este año, consigue dos estrellas. La sofisticada cocina francesa de Bosi ha encontrado su lugar en la famosa Michelin House de Londres. En total, la guía incluye 20 restaurantes dos estrellas.

Este año, 150 restaurantes logran una estrella, de los cuales 17 son nuevos: The Wild Honey Inn, un pub en Lisdoonvarna, Irlanda; Loch Bay, del chef Michael Smith, en una antigua casa de un granjero en la isla de Skye, en Escocia; el pub de Tom Kerridge, The Coach, en Marlow, y el bar Paco Tapas, de Peter Sanchez-Iglesias, prueba de la vitalidad del panorama culinario de Bristol.

Dos establecimientos de un ambiente más formal consiguen una estrella: Matt Worswick at The Latymer, en Surrey, y Coworth Park, en Ascot. Tras su paso por L´Enclume, Mark Birchall ha aplicado esa experiencia en Moor Hall, localizado en Lancashire, y consigue una estrella para su restaurante, al igual que Lympstone Manor, en Devon. Por último, Whatley Manor, en Wiltshire, obtiene también su estrella. En Londres, siete restaurantes obtienen una estrella este año: A. Wong (cocina cantonesa); La Dame de Pic, de la francesa Anne-Sophie Pic; Elystan Street; Aquavit (noruego), así como los dos indios Jamavar y Vineet Bhatia.

Guía de España y Portugal

Por otro lado, ya está confirmada la presentación en Tenerife de la Guía Michelin de España y Portugal 2018 que tendrá lugar el miércoles 22 de noviembre. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más importantes del año y en el que se desvelan quiénes son los restaurantes que obtienen nuevos macarons.

Entre los invitados al evento están los cocineros de los dos restaurantes cántabros que el año pasado lograron su segunda estrella, Cenador de Amós y Annua.