Muy buenos días en este fin de semana recién concluidas las fiestas de San Fermín. Ya mediados de julio y comienza lo bueno en nuestra región, el momento que más visitantes recibimos y donde tenemos que estar todos preparados para atenderles lo mejor posible y que se lleven en su recuerdo una experiencia formidable de nuestra tierra, gente y gastronomía.

Lo cierto es que yo me estoy preparando para un viaje que me va a llevar toda la semana que viene. Me voy a Alcoy, en Alicante, para recibir una serie de cursos de café y así poder ampliar aún más mis conocimientos sobre esta materia con el fin de que todos vosotros, clientes, consumidores, turistas o lectores, podáis tener más información y cultura sobre estos granos llamados café.

El curso estará orientado a variedades de café, procesos y preparación de café en máquinas de filtrado, como las que tenemos habitualmente en nuestras casas, aunque también tocaré algo de espresso. Así que ya os contare cómo ha ido y es que no vuelvo hasta el domingo que viene, día 23, con lo que el artículo de la semana que viene os lo haré desde esta ciudad alicantina, entre café y café.

La semana ha ido bien, con pocos viajes la verdad y es que solo me he acercado a Valladolid el pasado miércoles a ver las evoluciones de los baristas que nos representarán en el campeonato regional de Castilla y León el próximo mes de octubre.

El resto de los días los he pasado entre clientes de Cantabria y de uno de ellos he obtenido el café que os presento hoy, un batido de tiramisú.

De la mano de Karen Quiroga en la cafetera del local, ha comenzado un nuevo proyecto en Suances, el Moderno. Profesionales de la zona dedicados a la venta de muebles de diseño han decidido montar este nuevo concepto, de fusión de comida y café, con una decoración exquisita, y, con el mismo buen criterio, han decidido dejar el timón de la cafetera a Karen, quien ha preparado algunas bebidas con café e infusiones para el deleite de los clientes, como la que tenéis en la fotografía. Os invito a ir y os dejo que voy a preparar la maleta. Un saludo para todos y un espresso, por favor.