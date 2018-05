Bombardino

Otra semana más que os escribo desde estas líneas en este suplemento gastronómico, que todos los sábados tenemos a nuestra disposición gracias a El Diario Montañés. Suplemento que nos informa de todas las novedades gastronómicas, nuevas jornadas, productos, servicios y opiniones de expertos en diversas materias relacionadas con la gastronomía. Y en mi caso pues me toca de nuevo hablaros de café.

Hoy os presento un café especial que he encontrado en las redes sociales y que os muestro en estas líneas para que os animéis a prepararlo en casa para sorprender a vuestros invitados. Yo ya lo estoy elaborando a ver qué tal está, así que no os puedo decir en el día de hoy, la cata que he encontrado yo. Se trata de una bebida fría y batida en batidora americana.

Preparamos los siguientes ingredientes en las cantidades que os adjunto: 15 ml de cognac o de ron, 15 ml de licor de yema de huevo y unos 45 ml de café filtrado de los que preparamos en casa con nuestra melita o cafetera italiana, y un poquito de azúcar avainillado o moreno.

Ponemos todo esto en la batidora con tres piedras de hielo y batimos durante un minuto. Rematamos la copa con nata montada. Y a disfrutar de la mezcla durante este magnífico fin de semana.

El próximo os hablaré desde el extranjero, desde Copenhague donde junto a mi amigo Fernando y mi compañera y jefa Begoña estaremos viendo, probando y aprendiendo todo lo necesario para traernos una nueva niña, una tostadora Loraine que preparará y tostará los próximos cafés de especialidad del Grupo Dromedario. Hasta la semana que viene, un saludo y un espresso, por favor.