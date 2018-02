Los churros de Cantabria a la conquista de la ciudad eterna Miguel Ángel Villoria y Samuel Fernández. / DM Samuel Fernández y Caterina Santucci, de El Remedio en Ruiloba, y Miguel Angel Villoria han abierto 'Churreria di Roma' JOSÉ LUIS PÉREZ Santander Sábado, 3 febrero 2018, 17:56

En el centro histórico de Roma se pueden degustar desde hace unos días los clásicos churros españoles «con un toque cántabro», gracias a la iniciativa empresarial de Miguel Ángel Villoria, Samuel Fernández y Caterina Santucci.

En Via dei Chiavari nº 11 han abierto «el primer laboratorio de churros en Roma». Se trata de un pequeño pero acogedor establecimiento, donde se preparan churros especiales con una receta familiar tradicional refinada con la técnica de los artesanos modernos. Una buena fritura, gracias al uso del aceite de oliva virgen extra, contribuye decisivamente a la textura crujiente y al sabor de los churros.

El proyecto parte de Samuel Fernández, chef y propietario del restaurante El Remedio, en Ruiloba; de su esposa Caterina Satucci, también cocinera-repostera y natural de Italia, donde Samuel ha desarrollado una gran parte de su carrera profesional; y de Miguel Villoria, artesano con una larga tradición familiar en el sector de los churros ya que su bisabuelo comenzó a prepararlos en 1890. Miguel ha continuado la tradición, perfeccionando la técnica con nueva maquinaria que está presente en este novedoso obrador con el que tratarán de conquistar el paladar de los habitantes y turistas de la Ciudad Eterna.

Salados

La 'Churreria de Roma' ha arrancado despertando muy interés por lo novedoso del producto. No hay negocios de este perfil donde lo mismo se puede degustar los churros solos como rellenos o recubiertos de chocolate. Y, ¡cómo no!, no falta la taza de chocolate caliente para acompañar cada bocado.

Pero una de las novedades del establecimiento es que Miguel Ángel, Samuel y Caterina han innovado con algunas recetas de churros salados. Samuel reabrirá el restaurante El Remedio el próximo 1 de marzo.