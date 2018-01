Los cocineros y los restaurantes se comprometen Domingo, 14 enero 2018, 18:14

Coinciden los celíacos en que salir a comer o cenar fuera de casa es una auténtica aventura. Pero, afortunadamente, cada vez son más los cocineros y los establecimientos de hostelería que han tomado conciencia del problema que esta enfermedad tiene entre sus portadores. El ejercicio de salir a tomar una ración de rabas y unas cervezas es una tarea imposible para ellos, si no existen una serie de garantías. El simple hecho de que haya harina en suspensión en una cocina puede contaminar una comida en la que no se ha utilizado gluten. Hoy son muchas las cocinas que ya se han adaptado y los profesionales que se han empapado sobre la enfermedad y las consecuencias de no llevar una dieta estricta. Por ello, hoy, es mucho más fácil disfrutar de la comida fuera del hogar. Y es que, a todos, nos gustan los restaurantes.