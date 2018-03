El engañoso etiquetado de miel llega al Parlamento de Cantabria Diferentes tipos de mieles de Cantabria. La Federación de Asociaciones de Apicultores de Cantabria solicita un cambio de reglamento para que conste claramente la procedencia JOSÉ LUIS PÉREZ Santander Sábado, 10 marzo 2018, 11:56

El Parlamento de Cantabria aprobó el pasado lunes por unanimidad una iniciativa de apoyo al sector apícola para modificacar la normativa de etiquetado de miel. El problema del etiquetado viene dado porque la legislación actual no obliga a la indicación de la procedencia de las mieles, lo que provoca que en gran parte de ellas, solo aparezca en letra muy pequeña la leyenda «mezcla de mieles originarias y no originarias de la CE», con la confusión que ocasiona al consumidor al no saber qué porcentaje de miel es de cada país, pudiéndose dar el caso de que el 1% sea de España y el 99% de fuera de la CE. En la mayoría de los casos de mezclas de mieles éstas proceden de China.

Por ello, los apicultores españoles soportan grandes pérdidas debido a la competencia desleal de la entrada de miel China, de mala calidad y bajo coste. De ahí su petición para que se establecen medidas frente a este etiquetado engañoso. El sector de la apicultura en España y en concreto en Cantabria está abocado al abandono de muchas explotaciones, con el perjuicio medioambiental que supone la disminución del mayor polinizador que existe, la abeja.

Debido a esta situación la Federación de Asociaciones de Apicultores de Cantabria (FAAC) propuso al consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, y al director de la Odeca, Fernando Mier, que solicitaran una PNL al Parlamento de Cantabria sobre el etiquetado claro de la miel.

Dicha PNL, presentada por el Grupo Parlamentario del PRC, se debatió esta semana y fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.

El documento pide al Gobierno de Cantabria que inste al Gobierno de España a modificar la normativa que regula el etiquetado de la miel, para poder detallar el país de procedencia y elaboración del producto, el origen floral y si ha sufrido procesos de pasteurización.

También se solicita a las instituciones de la UE el establecimiento de un marco normativo de etiquetado claro que sea obligatorio en todo su territorio.

Desde la FAAC se recomienda consumir miel de Cantabria, artesana, sin mezclas y de una excelente calidad de la que hay varios tipos para todos los gustos: brezo, eucalipto, milflores y de bosque.