«Nuestra forma de trabajar no ha cambiado, solo queremos producir más y mejor»

Desde la primera elaboración hasta hoy, han pasado casi 80 años; y los primeros tres kilos de sobaos, producidos por Antonia, madre de Mª Ángeles, y su vecina Lucía, se han multiplicado por miles hasta llegar a dos millones de kilos, los sobaos, y 1,6 millones de kilos, las quesadas.

Para Sobaos Joselín, la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones ha sido mucho más que un reto, «una obra faraónica». En el verano de 2016, sus propietarios ponían la primera piedra de este gran proyecto en un entorno eminentemente rural, con una superficie de 2.000 metros cuadrados y una inversión que ha alcanzado los 4 millones de euros. Un proyecto realizado por el arquitecto Nacho Ortiz, de Bod.

–¿Cómo se estructuran las nuevas instalaciones?

–Me gustaría dejar claro que lo nuestro sigue siendo un obrador, un negocio, no una industria. Dentro de este nuevo espacio disponemos de oficinas, tienda, cafetería, museo, sala polivalente para catas, talleres, visitas, aparcamiento para clientes, terraza y obrador. Nos encontramos en la primera finca de Selaya, justo en el límite con Villacarriedo, a 500 metros del obrador donde estábamos hasta ahora y que queremos mantener para desarrollar alguna pequeña producción, quizá sin gluten o sin azúcar... Está perfectamente equipado y vamos a estudiar bien qué haremos en él.

–¿Qué supone para la empresa este paso adelante?

–Además de un importantísimo esfuerzo económico, ha sido todo un reto dar forma a un edificio que no es una nave al uso y que ha sabido integrarse perfectamente en el entorno, gracias al uso de materiales como la piedra y la madera, a pesar de su gran volumetría. Yo he nacido entre sobaos y aún pudiendo elegir otro camino, siempre me hizo feliz mancharme las manos con harina. A finales de los años 60 me incorporé a la empresa y lo he dado todo por ella. Siempre hemos tenido claro que mantenernos en el medio rural tiene un sobrecoste pero cuando uno tiene apego a su tierra... Hoy podemos decir que somos privilegiados de poder seguir en el mismo lugar que nos vio nacer.

«A pesar de su gran volumetría, las nuevas instalaciones han sabido integrarse en un entorno rural, gracias al uso de materiales como la piedra y la madera»

–¿Qué ventajas les ofrece el nuevo obrador?

–Nuestra forma de trabajar no cambia. Queremos producir más y mejor pero sin alterar la calidad de nuestros productos. Estas nuevas instalaciones nos van a permitir ser más prácticos y cuadriplicar la producción para buscar nuevos mercados en el extranjero, manteniendo el mercado regional y nacional con productos de calidad. Por supuesto también queremos mantener la plantilla, que en estos momento ronda los 35 empleados, e iniciar nuevas contrataciones si el mercado nos lo permite. La maquinaria y la tecnología que hemos introducido en el nuevo obrador nos va a permitir controlar al máximo cada producto para conservar todo su aroma y frescura evitando cualquier degradación de los mismos. Esperamos poder ganar, incluso, 15 días más a la caducidad de cada uno de ellos que ahora mismo tienen una vida útil de 50 días, aproximadamente. Hoy en día el transporte ha evolucionado muchísimo, lo que nos permite disponer en muy poco tiempo de productos artesanales en perfectas condiciones.

–¿Qué les diferencia de otros productos?

–Sin duda la materia prima. El olor de una buena mantequilla es inconfundible y por desgracia no es habitual. Soy una enamorada de los aromas que se desprenden de la cocción de una buena masa a base de leche, huevos, harina y mantequilla de calidad. Tengo muy claro que para diferenciar lo original del sucedáneo hay que catar, probar para luego diferenciar. Y esto lo transmito siempre. Los sobaos y las quesadas son dos de los mejores postres que tenemos en esta tierra y la base para muchos otros. De su resultado depende la calidad de los ingredientes que trabajemos.

ir al siguiente capítulo-