Tradición cántabra en los fogones

Si uno sabe leer también sabe cocinar. La clave es contar con todos los ingredientes necesarios y seguir los pasos de las recetas. El Diario Montañés lo ha puesto fácil tras la publicación del recetario coleccionable del suplemento Cantabria En La Mesa. El siguiente paso era pasar de la teoría a la práctica. La Cofradía El Zapico ha materializado esta iniciativa, promovida por El Diario, con el desarrollo de unas jornadas que comenzaron en la sede del colectivo el martes 22 de mayo.

La primera sesión contó con un público en su mayoría masculino. Nada extraño. Desde la organización indican que es la tónica general. Son cada día más los hombres que se interesan por la gastronomía.

Juanjo García y Juan González hacen que las clases sean de los más dinámicas. Transmiten tanta pasión como ilusión que resulta contagiosa. Su estilo es fresco y cercano lo que provoca que el público se sienta motivado e interactue con los profesores. «Me parece interesante el curso aunque me gustan más los que son talleres en los que los participantes cocinamos mientras nos corrigen», opina Antonio Garmilla (Muriedas). «Me he apuntado a todas las jornadas. Estoy interesada en la cocina cántabra porque solo conocía las recetas habituales», comenta Patricia Tausia Durán (Villanueva de Villaescusa). «Me gusta cocinar pero no controlo de cocina regional así que este tipo de jornadas me encantan», indica Luis Pacho (Muriedas).

Para Ramón Bermejo, el presidente de la Cofradía El Zapico que suma 300 integrantes, es una alegría ver este interés por la cocina. «Hemos hecho un gran esfuerzo en recuperar recetas de Cantabria, intentamos que, en la medida, de lo posible no se pierdan y continúe la tradición. Para nosotros la colaboración con El Diario y la publicación del coleccionable es todo un orgullo».

Galería. Ramón Bermejo,Juanjo García y Juan González. / ROBERTO RUIZ

Inscripciones

Todavía es posible apuntarse para las próximas jornadas que tendrán lugar los días 29 de mayo, 5 y 12 de junio. El aforo máximo es de 20 participantes por sesión. Cada taller tiene un precio de inscripción de 24 euros.

Las distintas sesiones del curso están dirigidas a personas mayores de 18 años, que les guste la gastronomía con independencia de su experiencia en la cocina. Las inscripciones se realizan on line a través de la página web de: https://cantabriaenlamesa.eldiariomontanes.es/cursos/

Cada día se elaborarán cuatro recetas, en concepto de un menú compuesto por un entrante, plato de pescado, de carne y postre que se podrá degustar al finalizar el curso.

Para las siguientes jornadas los menús que se llevarán a cabo son: ensalada de bocartes, rape en salsa barquereña, costilla de ternera de tudanca sobrasada y rosquillas del Ebro (día 29); menestra de pollo con verduras del Valle de Soba, cachón en su tinta, callos a la montañesa y torrijas de sobao (día 5) y marmita de bonito, rodaballo a la marinera, ragut de jabalí y buñuelos tontos lebaniegos (día 12) en la última sesión.

El horario de los cursos es de 18.00 a 21.00 horas. Se imparten en la sede de la cofradía El Zapico, localizada en la c/Marcos Ruiloba nº4, 2º, en el Polígono de Raos, en Santander.