Tresviso, crónica de un aislamiento

A primera vista, Tresviso parece deshabitado: desde la curva en la que ya se enfila la entrada al pueblo no se ve un alma, y eso que aún no es la hora de comer. Sí que se oye a los perros, encantados de tener algún forastero al que ladrar. Conforme uno avanza entre las casas, la impresión cambia porque aquí y allá se siente trajinar. Dos metros por debajo de la nieve que pisamos asoma una mujer de una cuadra entre el tolón-tolón de los cencerros. Con cierta suficiencia le contamos que venimos a dar una vuelta a ver cómo les va. «Pues aquí estamos. Mi hija también subió ayer. Tiene doce años».

La primera parte de nuestro plan está conseguida. Se trataba de llegar hasta aquí sin matarse para ver cómo se las apañan los vecinos después de permanecer más de tres semanas aislados (el último todoterreno entró el pasado 20 de enero), y estar con ellos mientras aguardan a que les abran la carretera. Preparamos el viaje de un día para otro sin tener mucha idea de cómo estaba el camino y dispuestos a dar media vuelta si la cosa pintaba mal: los anuncios de la zona de Picos, con un montón de nieve y riesgo de aludes, eran como para ser prudentes. Además, a nadie le apetece que le tenga que ir a sacar de una oreja la Guardia Civil por hacer el tonto. Por si acaso, cargamos hasta con el piolet y los crampones.

Las previsiones meteorológicas resultaron demasiado optimistas. Ya desde La Hermida nos acompañó una lluvia fina y desagradable. Es cierto que limpió esa subida interminable y penosa de piedras sueltas hasta el Balcón de Pilatos (¡vaya nombre!), pero arriba reblandeció la nieve, donde uno se hundía hasta con raquetas. No hacía frío, y en cuanto comenzaron las rampas tocó sudar, así que entre una cosa y otra estuvimos calados todo el rato.

El helicóptero les ha ayudado a alegrar el menú o llenar la nevera de yogures, pero no han pasado apuros

Los vecinos calculan que no había caído otra nevada igual desde el año 2005

Nos calzamos enseguida las raquetas, después de hartarnos de meter hasta media pierna en cada pisada. Uno delante y otro detrás, aprovechando la huella, seguimos la marcha. Aunque el cansancio no permita disponer de todo el humor habitual para disfrutar del paisaje, la verdad es que los montes estaban preciosos. Ahí están las fotos, así que para qué ponerse a contarlo. Esas peñas cortadas a pico, las gargantas abruptas, las nubes bajas y la nieve sin pisar pueden llevar, a poco que uno camine en silencio y se descuide, a los pensamientos heroicos y a las reflexiones filosóficas de baratillo. En esas estaba este periodista cuando oyó voces por detrás. Unos minutos después nos alcanzaba una pareja de oriundos de Tresviso, Federico y Julián. El uno, iba con un paraguas abierto y un palo como para tirar a la lumbre sin remordimientos. Calzaba unas botas sin más y por todo equipaje cargaba con una mochilita mínima de las que colgaban unas katiuskas. Su compañero, ni eso: el paraguas en una mano y la otra en el bolsillo. Punto. Nos adelantaron y es de suponer que fueran riéndose de nosotros y de nuestro enorme equipaje. Con ellos se fue todo el espíritu de aventura.

Un vecino mira por la ventana. / Alberto Aja

Avalanchas

La zona más complicada se encuentra en las invernales de Prías, ya cerca de la meta: se veía perfectamente el efecto de las avalanchas. La parte mala del asunto es que uno entiende que se puede venir la ladera abajo; la buena, que los aludes ya han descargado parte de la nieve acumulada. Superado el obstáculo, ese piso algo más inestable e incómodo, el resto es pan comido.

Después de todo eso, da gusto entrar en el bar -La Taberna de Tresviso, el único del lugar, todo sea dicho. Media docena de parroquianos alternan comentarios cortos y silencios largos en un local decorado con aperos, diplomas y galardones conquistados por el estupendo queso que hacen, y fotografías de nevadas antológicas. Como esta.

Calculan que no había caído otra igual desde 2005. Buena ha tenido que ser para que al final les hayan llevado comida en helicóptero. Pero claro, que nadie se imagine que ya andaban comiéndose los gatos: les llamaron para preguntar si necesitaban algo, y cada vecino hizo su lista. Fruta, leche.... «Los que tenemos vacas de leche pedimos vino», bromea Feliciano Campo desde detrás de la barra. El aparato llegó con bolsas con el nombre de cada cual y la cuenta. Quizás les ayudó a alegrar el menú o llenar la nevera de yogures, pero ninguno pasaba apuro antes. En Tresviso, la cigarra de la fábula no habría durado ni un año. Antiguamente, vamos a poner que en el siglo XIX, allí se vivía de lo que se producía, y todo el mundo sabía que el día de Todos los Santos tenía que haber almacenado lo suficiente para tirar hasta mayo, ya fuesen patatas, harina, hierba para los animales o leña. Hasta al cerdo se le daba matarile en el momento justo. Lo de ahora no tiene comparación: luz eléctrica, calefacción, carretera y, mientras se puede, las visitas semanales del carnicero, el pescadero y el de los ultramarinos y las dos rondas del panadero. El correo reparte tres días a la semana. Cuando logre volver, descargará el montón de cartas que se han juntado y los periódicos pasados de fecha que irán a la chimenea.

¿Qué pasa si uno se pone malo? El médico de la Hermida pasa consulta una vez al mes. Ahora está claro que no puede. La enfermera telefonea de vez en cuando para saber cómo andan. Si hay algún problema, llaman al doctor y él les dice lo que tienen que coger del botiquín. Si fuese algo más serio, habría que avisar otra vez al helicóptero, que hace las veces de ambulancia para urgencias durante todo el año e impide que se sientan más vulnerables por vivir en un lugar apartado. No se tiene recuerdo de una desgracia achacable a su aislamiento, y despeñarse con el coche o dar vuelta con el tractor tiene difícil solución incluso con un hospital cerca.

Unos vecinos utilizan katiuskas y otros raquetas para caminar por la nieve. / Alberto Aja

Hace cincuenta años, Tresviso tenía 400 habitantes. Ahora mismo viven aquí 21 personas, repartidas en 16 casas. La edad media es alta. Casimira, la vecina más veterana, tiene 81 años; la más joven, 23: es Alejandra, una chica colombiana que está contratada con su marido, también de allá, en los quesos. Bueno, también se puede contar a Guadalupe, la muchacha que nos precedió en la ascensión y que, como ya se ha dicho, tiene doce.

Hay bastante jubilado. Tres familias se dedican a la ganadería -los demás pueden tener unas cuantas ovejas o cabras, pero es pura afición-. Una de ellas es la de Feliciano. En su casa viven cuatro personas: sus hermanos Javier -el alcalde- y Miguel, y Juan. Entre todos atienden las vacas, el bar, la posada -en el pueblo hay otro negocio de apartamentos rurales- y la fábrica de quesos (la de los colombianos).

Feliciano, 66 años, emplea el móvil para ilustrar sus explicaciones. Es un teléfono de esos grandes y finos y con un montón de aplicaciones. Cuando lo compró en Torrelavega le dijeron en la tienda que para qué quería algo tan sofisticado. Pues bien, lo maneja con la soltura de un adolescente con unas manos como para estrangular a un toro. «Si se pierde uno, llama. Le pido las coordenadas, miro en Google Earth y le digo para dónde tirar, o me manda un par de fotos por Whatsapp y ya sé dónde está. Cuando no había esto, la gente ponía nombre a cada piedra y a cada árbol para orientarse». El móvil sirve hasta cuando no funciona: si no hay cobertura saben en qué zona está. Le pasó a Javier, su hermano, hace días, cuando pasó la noche en la quitanieves medio enterrada con otros dos. «Nos dijeron que venían ya de noche y les dejamos la cena. Por la mañana vimos que no la habían tocado y llamamos al 112». Como el móvil no tenía señal, imaginaron por dónde estaba. Efectivamente, con unos prismáticos vieron el techo del vehículo a cinco kilómetros. Acabaron apareciendo por el bar cuando preparaban el rescate.

No es la primera vez que una operación de esas termina así: por San Juan, hace unos años, se perdió un montañero. Era un señor mayor y, como se vio, experimentado, aunque se confió demasiado y subió al monte con niebla. Pasó la noche al raso y dio mil vueltas buscando la carretera, mientras los demás le seguían el rastro. También él terminó encontrando el camino a la taberna. Por lo visto, era familia de Urdangarín. Volvió a Tresviso a los dos meses -con los padres del duque de Palma- y pagó una comida a todos los que anduvieron detrás él por los riscos. Dice Feliciano que se gastó más de 300 euros.