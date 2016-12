El Montañés, la gran casa de los cántabros

Dicen quienes los han probado que los corbatines que se venden en la capital de México son tan buenos como las corbatas de Unquera "o mejores", según la opinión, naturalmente interesada, de muchos de los cántabros que viven y trabajan en el distrito federal o de los clientes habituales de la cadena de panaderías y pastelerías La Estrella. Lo confirma Juan Manuel González Noriega, montañés de 68 años nacido en Prío, una pequeña localidad del ayuntamiento de Val de San Vicente de apenas ochenta habitantes, pero qué va a decir él del corbatín, su producto bandera, si es quien lo fabrica, vende y distribuye de forma exclusiva para toda la nación.

González Noriega, industrial, emigró a México hace cuarenta y cuatro años, pero no salió de España por ninguna de las razones habituales, como las de quienes se embarcaron en busca de fortuna en el siglo diecinueve dejando aquí la nada que tenían, o aquellos que huyeron, perseguidos por el franquismo tras la Guerra Civil, o los jóvenes de ahora mismo, que se van en busca de las oportunidades que su país les niega. La culpa de la partida de González Noriega la tuvo una mexicana de la que se enamoró, y con ella se estableció en la capital e inició una carrera de éxito. La política de trabajo que aplicó en sus establecimientos es la que ha tratado de inculcar en la Casa de Cantabria, de la que es presidente desde el año 2006, "para que funcione como una empresa en el orden práctico, aunque sin perder de vista sus objetivos fundacionales y su carácter de sociedad de los montañeses y para los montañeses".

Hoy, el Montañés –nadie pregunte por la Asociación Montañesa de México, que es su nombre oficial, o por la Casa de Cantabria, como se la conoce en España– es uno de los centros regionales más importantes de México, no el más grande, porque eso queda para las casas de España, Galicia o Asturias, "pero sí el más moderno y elegante". El Montañés, creado en 1946, conoció diversas sedes, desde la primitiva en la calle del Álamo, en los tiempos de Fidel Carrancedo de la Higuera, el primer presidente, pasando por Bahía de Santa Bárbara, doctor Velasco, Bolívar, Londres e Isabel la Católica, hasta la adquisición de unos terrenos en Cerrada de las Palomas, en 1984, en Lomas de Chapultepec, una compra que resultó decisiva para el crecimiento primero, la consolidación más tarde como aglutinadora de cuantos cántabros residen en el distrito federal, y el salto reciente hacia la autosuficiencia económica, de tal modo que se ha convertido en la sociedad cántabra en el exterior con mejores recursos e instalaciones.

Lomas de Chapultepec es una colonia residencial y comercial de grandes mansiones, situada al oeste de Ciudad de México, en la que viven algunas de las personas de mayores fortunas e influencia en el país. Si desde su creación, en los años treinta del pasado siglo, se caracterizó por la ostentación y el lujo, en los últimos años sufrió, además, una profunda transformación al instalarse en la zona grandes empresas mexicanas e internacionales que crearon un nuevo e importante centro financiero. Era cuestión de tiempo que los terrenos del Montañés, una referencia en actividades para sus asociados, que desde la compra inicial de suelo había ido ampliando sus instalaciones con la adquisición de algunas anexas, fuesen incluidos en el avance y la metamorfosis general de Lomas de Chapultepec. Se imponía el derribo de la vieja casona y la construcción de un nuevo inmueble de oficinas, inteligente y sostenible, también conocido como la Casa de Cristal.

Lomas Cantabria

No fue fácil la decisión ni compartida por todos por varias causas, esencialmente las económicas. "Hubo que desembolsar una fuerte cantidad de dinero y vivimos momentos complicados –recuerda González Noriega–, pero una mayoría estábamos convencidos de que nos encontrábamos ante una oportunidad de oro en la larga y fecunda historia del Montañés. Si salía bien, el éxito sería enorme y definitivo". El desacuerdo costó la salida de algunos socios, pero el proyecto, iniciado hace cinco años, siguió adelante. La nueva sede, cimentada sobre el solar de la anterior, se localiza en el edificio al que se puso el nombre de Corporativo Lomas Cantabria, de diez niveles, con área comercial y ocho sótanos de estacionamiento de vehículos.

En él, la asociación es propietaria del vestíbulo, las dos primeras plantas y cuenta con un aparcamiento para 225 plazas, una bolera de bolo palma con terraza y varios locales comerciales. En el interior dispone de salones en los que se ejercita su cuerpo de baile y se celebran las actividades habituales de la Casa como las festividades de la Virgen de Guadalupe y de la Bien Aparecida, la Gran Cabalgata de Reyes, el Carnaval o el Día de las Madres, se recibe a cuantos cántabros quieran pasarse por allí, y se imparten diversas clases a los asociados, entre las cuales destaca el taller de pintura, creado en la época de la presidencia de Andrés Villa Bores, además de sala de juntas, mesas para juegos, una zona infantil, otra de usos múltiples y un bar, La Tasca del Montañés. Allí se edita, también, la revista La Montaña, órgano informativo del centro y vehículo de divulgación de la historia y la cultura de Cantabria.

La fundación

Mecanismos de protección para los emigrantes

La Asociación Montañesa no fue el primer centro creado en México, como no lo son ninguno de los existentes en la actualidad en América, con la excepción de los fundados en fechas recientes, sino que se basan en la fusión de antiguas sociedades gremiales. El antecedente hay que buscarlo en la Unión Montañesa, nacida en los años veinte. Fijándose en el ejemplo dela Sociedad Montañesa de Beneficencia de La Habana, muchos de quienes hicieron fortuna en México acordaron en 1946 establecer mecanismos de protección social para los emigrantes. "Cooperemos –dice el documento fundacional– a que prontamente no haya un montañés o descendiente suyo que, abatido por la desgracia o la enfermedad, y a miles de kilómetros de la patria querida, no tenga unos brazos hermanos que le ayuden a levantarse y contribuyan a aliviarle en la adversidad".