"La cocina de Cantabria ha dado un puñetazo en la mesa"

Hasta con los sabores viene bien hacer números. A bote pronto sale a una por cada 80.000 habitantes. Eso, en España, no lo puede decir casi nadie. Lo de presumir de la segunda es cosa de 23. Grupo selecto. En Galicia, por ejemplo, nadie saca pecho por partida doble. Por eso tiene mérito. Mucho. Y juntarles, también. Porque entre los cinco suman siete. Cinco cocineros, cinco restaurantes, siete estrellas. En el salón de actos de El Diario Montañés como en el planetario. Estrellas Michelin, claro. «Es colocar a Cantabria definitivamente en el mapa gastronómico». Lo dijo Jesús Sánchez, que recordó que «el que viene a comer ‘de estrella’, no come todos los días ‘de estrella’». Que va y viene. Y gasta. Suma para todos. O sea, más números, economía. Hablaron de ello y fueron tocando palos. Probando y haciendo probar. Más que sabores, experiencias. Es el matiz que les diferencia. Quisieron explicar su concepto, su esencia. Que detrás de un plato o de un precio hay mucho. Tiempo, estudio, pruebas, apuntes... Por eso distinguieron entre asequible y barato. Entre caro y costoso. Sin andarse por las ramas o por los nitrógenos. «Hemos vivido una etapa en la que había que demostrar constantemente la técnica. Ya pasó. Ahora se busca más la identidad en los platos». Esa la dijo Óscar Calleja. Reflexión gastronómica. Y fogones a ras de suelo. «Yo tengo –dijo Ignacio Solana– huevos con chorizo en la carta». Una tarde muy entretenida.

el año de las novedades Tiempo para pensar en un 2017 lleno de cambios Salvo Roberto Terradillos, todos se tomarán unos días. Un descanso ‘activo’ para pensar en el año nuevo. «Mis vacaciones –confesó Ignacio Solana– giran siempre en torno a lo mismo». Pensar, probar... Toni González, de hecho, insiste en que «viajar es importante», fuente de inspiración. «Le he dado un giro total al menú y también algo de la puesta en escena va a cambiar», adelantó Calleja para el 2017 de Annua. «Aplicaremos cambios estructurales en el restaurante para que la experiencia sea más completa. Nuestra misión es que todo el tiempo que pases en el Cenador de Amós estés disfrutando. Esa es la premisa», explicó Jesús Sánchez sobre lo que prepara.

Conviene situarse. Fue la tercera cita del ciclo que organiza El Diario Montañés. ‘La Agroalimentación del siglo XXI: producto, nutrición y gastronomía’. Y fue después de la noche mágica del pasado 23 de noviembre en Gerona. Lo recordó José Luis Pérez, redactor jefe y coordinador del suplemento ‘Cantabria en la Mesa’, que dirigió el acto. Él habló de la magia de esa fecha, con la segunda estrella para dos establecimientos de la región en la presentación del ejemplar de 2017 de la guía gastronómica más famosa. Por primera vez. Y por primera vez desde entonces se pudo escuchar juntos a los cinco, a todos los que la tienen en la región. A Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, y a Óscar Calleja, de Annua, con su éxito al cuadrado. Y también a Toni González, del restaurante Nuevo Molino, a Roberto Terradillos, de El Serbal, y a Ignacio Solana, del Solana. Siete para cinco.

«Al ser dos con dos estrellas el mensaje que lanzas es que tienes que ir a Cantabria obligatoriamente. Que estás ya en el mapa como una ruta gastronómica. Estamos entre el País Vasco y Asturias y, con esos dos compañeros de viaje, hemos dado un puñetazo en la mesa», explicó Sánchez. Un éxito para ellos y para todos los que encajan en esa ruta. Hoteles, otros restaurantes, productores, espacios turísticos... «Recibir la primera –continuó hablando de lo que aporta la estrella– ya cambia las cosas. Ya supone un incremento de la afluencia de clientes. Por lo que hablo con otros compañeros que ya tienen la segunda, los dos primeros años puede suponer un 20 o 25% más de clientes. En estos días, se ha movido más el libro de reservas». Sí que se nota. Calleja habla, sobre todo, del cliente extranjero, «un cliente que necesitamos». Ya llegan y esperan más. «Francés, alemán, inglés...». Y eso exige: «Obliga a que nuestros equipos se formen bien con los idiomas, con todo lo necesario para recibirles. Tenemos que ponernos todos las pilas».

Impacto económico, relación con los productores o precios, los temas tratados en El Diario

«A mí la estrella me pilló de vacaciones. No sabía ni que las daban ese día», recordó un Solana entusiasmado. «Fue un orgasmo». ¿Se busca? «A ver, sabes que tienes unos parámetros que pueden gustar, pero también que yo tenía que dar continuidad a la cocina de mi madre». Llegó. González –que la logró en El Serbal y, años más tarde, en el Nuevo Molino– salió al quite. «Nunca la buscamos. Lo que buscas es satisfacer al cliente. Es la manera, no obsesionarse con la estrella». Terradillos, que lleva poco tiempo en Cantabria, trató de explicar lo que no se ve. «Intentas ofrecer una experiencia. En la cocina y en sala. Detrás de cada plato hay un estudio, un trabajo. Muchas pruebas hasta que sea redondo y que a veces cuesta comprender, saber explicar lo que supone porque tal vez no hemos hecho aún suficiente hincapié en todo eso». Una faceta en la que algo aportan –según González– «los programas de cocina que hay ahora».

Y justo ahí en lazaron el debate de los precios. «Comparar un restaurante gastronómico con otro tipo de restaurante sólo por el hecho de que los dos alimentamos a la gente es un error», apuntó Calleja, que recordó que en Annua, por ejemplo, un equipo de unos 25 ofrece durante dos horas y media un servicio que incluye probar más de veinte ideas únicamente a treinta personas. «En pocos espectáculos tocará casi a uno por cliente. Posiblemente no sea asequible, pero sí barato». Una distinción que corroboró Sánchez.

Es cultura. Y eso se va posando, con el tiempo. El mismo factor que influye en una madurez de la que también hablaron. O en la relación que mantienen con unos productores para los que también pidieron reconocimiento. ‘Tirar’ de lo cántabro también es cosa suya. Producto, producto, producto... «No es sólo utilizar trufa o caviar... Pero si usas un chicharro, que sea el mejor». Buscarlo. Como Toni González a pie de barco con su furgoneta o Ignacio Solana visitando invernaderos. También contaron esas historias. «Toni me dio de comer un guiso hecho con la grasa del buey espectacular». Lo básico, lo entendible. Lo bueno.

«A mí no me gusta irme rodando. El global del menú incluye que te marches con una satisfacción plena y que tengas una tarde con una digestión agradable. Eso también forma parte de la experiencia», respondió Calleja cuando le preguntaron por las cantidades. Por el mito de ‘irte con hambre’. «Si te pongo las veinte cosas que vas a comer en dos horas y media a la vez sería difícil que te las acabaras».