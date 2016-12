El Gobierno reducirá los copagos y recuperará la gratuidad de la teleasistencia

Pero o malo que el cantabro esto no lo agradece,. mañana el PP saca una propaganda atraves de sus medios afines, diciendo que esto supone un aumento del deficit, y en las proximas elecciones no les votan a los que les han dado prestaciones ya que son muy ricos u millonarios y es mejor no engordar el deficit, luego viene el PP para cuadrar las cuentas les quitan esas prestaciones, las pasan putas porque muchos dependen de ellas aunque no lo den a ver,, y al final siguen sin cuadrar las cuentas y el inteligente del cantabrucu se queda sin prestaciones. espabilara algun dia??????, To be continued.

Sobre los Pensionistas: Resulta paradójico que un pensionista medio cobre, pongo por caso 1500 euros/mes, sin hacer nada, mientras que la persona que realiza el trabajo por el que aquel se jubilo este cobrando 800 euros/mes, sin contar que el jubilado no paga medicinas, disfruta del IMSERSO y otras muchas prevendas, paga menos impuestos pues se le aplican deducciones por edad por ejp en IRPF y para remate la paga del jubilado es vitalicia, mientras que el trabajo del currante no. Deberíamos plantearnos si este País tiene futuro actuando en esta forma.

Vaya, salió un bufón o algo parecido JOSEFUS: Al pensionista no se le paga listo, se le devuelve lo que él se pagó, nada más y nada menos que el 28% de sus haberes, durante su vida laboral, muchos hasta 50 años. Y por si no te es suficiente, algunos pagaron más que lo que les dan, a causa de que tienen tope las pensiones y a pesar de cotizar para más de 2.500 Euros, se fastidian por aquello de la solidaridad, espabilao. Hay que documentarse, antes de decir estupideces.

Se me olvidaba y los que tienen la desgracia de morir antes de cobrar la pensión o apenas iniciada, para el bote.

¿No parece suficiente que durante 45 años una persona se haya pagado su jubilación?. El importe de la jubilación es en base a lo cotizado. Si ese dinero se hubiese utilizado en algún plan de pensiones, seguro que los pensionistas cobrarían aún mas. Lo que cobran es un dinero suyo pagado con creces. Hay que informarse bien

perdone vd .... pero creo que un pensionista para cobrar como vd dice , además del resto de beneficios , ha cotizado los suficientes años para pertenecerle por derecho ... otra cosa es que vd se queje porque no trabaja y no quiere trabajar , en ese caso cuando le llegue la hora .... no cobrara , como es lógico .

Josefus: Todavía no te enterado de que en primer lugar la pensión que se cobra es de acuerdo con la base de cotización. Esto es que después de muchos años cotizando, como es mi caso, mas de 45, sigo pagando la parte alícuota de los medicamentos, a pesar de estar jubilado, y también me siguen reteniendo un tanto por ciento de IRPF (b IMPUESTO DEL RENDIMIENTO DEL TRABAJO ) cuando en realidad ya no trabajo y no de trata de un rendimiento si no de que el sistema de pensiones es de REPARTO no de CAPITALIZACIÓN, ya que si fuera de esta ultima forma estaría cobrando mucho mas de lo que me abonan. Antes de comentar, entérate, ilústrate y no seas BOCAZAS.

Las personas jubiladas con pensiones de por ejemplo 1000?, les disminuye el copago, sin embargo los jóvenes con sueldos de 800?, no tienen apenas ayudas cuando tienen todo por delante: vivienda, coche, familia, ocio, etc. Las ayudas se deberían dar principalmente según su nivel económico y no por edad. Además lo gratis no se valora ni se cuida.

y las ayuda al CUIDADOR NO PROFESIONAL????PORQUE NO SE AUMENTA. HAY MUCHOS HIJOS QUE NO QUEREMOS LLEVAR A NUESTROS PADRES A UNA RESIDENCIA Y TAMBIEN TENEMOS DERECHO A QUE SE NOS AYUDE. PAGAMOS IMPUESTOS COMO LOS DEMÁS.

No te hagas ilusiones Montesina, arrastran un millón de deuda diaria, los ricios se compran o utilizan la vivienda de Madrid, para dar sus impuestos a Cifuentes+Ciudadanos, tienen sobredimensionado el aparato gubernamental, etc,etc, por eso le digo a labarista que no venda la piel sin cazarla.

Biennnnn¡¡¡¡ "Por fin una medida encaminada a generar riqueza y empleo"... Espero se entienda la ironía..

Bien por la vicepresidenta. Ese es el camino.



No vendas la piel del oso sin cazarlo, Labarista, tus colegas quieren la cabeza del de Sodercan y para hacer eso hay que duplicar los impuestos a los cada vez menos que los pagan ya que el que puede se está mudando fiscalmente a Madrid.

¿Te jode que se destinen los recursos a atender esas necesidades?



Pues no Carleras, tengo un familiar asistido total a dos velas, lo que pasa es que para conseguir esta promesa, hay que aprobar los presupuestos y los morados no están por la labor.

Pues efectivaente no están por la labor, y tampoco los populares ni ciudadanos. Alguna cncesión habrá que hacer y también te parecerá mal. Tu siempre en contra, sea lo que sea. ¿No será que quien te cae mal son las personas y no sus actos?



El Mirador solamente opina según le afecta a él directamente. Nunca piensa en qe los políticos deben tomar decisiones que beneficien a cuantas más personas.

Por cierto, en varis ocasiones le he oido pedir la ayuda social básica. Pues el gobierno de Cantabria destina una importante partida a estas ayudas a través de los ayuntamientos. Le vendría muy bien documentarse para no hacer comentarios ridículos



Cada dia haces más el ridiculo!