La Lotería reparte medio millón en Cantabria

Medio millón de euros. Concretamente, 466.000 euros. Esa es la cifra que ha dejado el sorteo de la Lotería de Navidad en Cantabria. Un pellizco que, a buen seguro, habrá endulzado las Navidades a más de uno. Santander, Renedo de Piélagos y Arnuero han sido las localidades agraciadas.

El que más madrugó fue el 59.444, el primer cuarto premio en salir. Se había vendido en el centro comercial de Carrefour en Peñacastillo y en la calle Manuel Ávila de Renedo de Piélagos. En total, dos series (20 décimos) a razón de 20.000 euros cada uno. El 59.444 fue cantado a las 9.15 horas por los niños Nazaret Blanco y Josué Guamán. Además, la misma administración de Carrefour en Peñacastillo había vendido por terminal diez décimos de un quinto premio (22259): 6.000 euros al décimo. El último fue el 03371, otro quinto premio, del que solo se ha despachado un décimo por máquina en el bar El Centro de Arnuero.

La noticia ha cogido a estos establecimientos con la persiana bajada. El centro comercial de Carrefour aún no había abierto cuando Ana Rodríguez iba camino de ella. "Me he enterado por el camino, cuando estaba quitando la alarma", ha asegurado a este periódico. Al tratarse de una serie completa, calcula que haya vendido "al principio de la temporada, entre agosto y septiembre". Todos los décimos se han despachado en ventanilla.

José Ramón Pelayo, dueño de la administración de lotería de la calle Manuel Ávila 6 de Renedo de Piélagos, ha tardado casi un cuarto de hora en enterarse que les había llevado la suerte a sus vecinos. "Iba en el coche a llevar al colegio a mis hijas y ya sabes, se empeñaron en poner música. La verdad es que nunca pensé que iba a dar este premio". Y es que este vecino de Piélagos, de 43 años de edad, regenta esta oficina de lotería desde hace cuatro años, aunque la administración tiene 16 años de historia, es la primera vez que da un premio.

"Tiene que estar muy repartido porque todo o casi todo se ha vendido por ventanilla". Llevar este dinero a sus convecinos le produce "una enorme alegría porque ya sabe que las cosas en los municipios industriales están regular".

Los cántabros se han gastado este año 38,5 millones en lotería, lo que supone un 4,5% más que el año pasado. O lo que es lo mismo, de media, 66 euros por persona.

Once décimos de dos quintos premios

La administración de Carrefour en Peñacastillo se ha enterado por este periódico de que, además del cuarto premio, había vendido décimos de uno de los quintos premios, el 22259. Cada billete tiene 6.000 euros de premio. Desde la administración creen que han despacho la serie completa, 60.000 euros. De esta forma, ya llevarían en el acumulado de premios 260.000 euros.

Por último, el bar El Centro, en Arnuero, ha vendido un décimo del último quinto premio en salir, 03371, otros 6.000 euros.