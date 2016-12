El bipartito aprueba el decreto que prorroga el Presupuesto de este año

El Gobierno de Cantabria, una vez asumido que el Presupuesto de 2017 no podrá debatirse en el Parlamento como mínimo hasta febrero, aprobó ayer el decreto que fija las condiciones de la prórroga de las cuentas de este año. Aunque por ley se trate de un mecanismo automático, es necesario que el Ejecutivo establezca una serie de medidas «para garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios públicos y de la actividad económico-financiera de todos los entes públicos».

Por eso, una de las primeras decisiones fue incrementar el límite de variación de la deuda, que para este año estaba fijado en 288,9 millones de euros. La Consejería de Economía justifica el aumento en la inyección de crédito recibida desde Madrid la pasada semana, debido al incremento del objetivo de déficit –del 0,3% al 0,7%–, que supone 50 millones de euros, y el incumplimiento del objetivo de 2015, alrededor de 43 millones. Un dinero que Hacienda adelantó a todas las comunidades autónomas para que afronten, este mes de diciembre, los pagos a proveedores.

¿Qué consecuencias implicará no tener listo desde el 1 de enero el documento económico más importante de la región? La prórroga del Presupuesto, como recoge el artículo 38 de la Ley de Finanzas de Cantabria, supone gestionar lo mínimo y no poder decidir sobre nuevas inversiones o gastos, por lo que todo depende del tiempo que tarde el bipartito en conseguir los votos necesarios para sacar adelante los de 2017. Si se aprueba en febrero, como espera Miguel Ángel Revilla, la repercusión en los desembolsos será nula, ya que los primeros pagos obligatorios no se producen hasta ese mes, con las primeras nóminas de los funcionarios y las entregas plurianuales de algunas obras. Y en los ingresos será mínima, ya que la subida en las tasas sólo se retrasaría un mes.

«Damos por hecho que el Gobierno ya tiene un acuerdo con Ciudadanos», dicen desde el PP

Uno de los principales efectos negativos de la prórroga se producirá en las inversiones. Todo el listado de proyectos previstos en el Presupuesto de 2017 quedará congelado de momento. No puede haber inversiones nuevas si no se aprueban las cuentas. El razonamiento es de sentido común: esas obras no existían en las cuentas que se prorrogan. Y lo mismo ocurre a la inversa. El gasto hecho este año en una carretera no puede volver a repetirse. Y tampoco puede destinarse ese dinero a otro fin.

Siguen las conversaciones

Mientras tanto, continúan las conversaciones con las otras fuerzas políticas para conseguir el voto que les falta en el Parlamento para alcanzar la mayoría absoluta. Con las negociaciones muy avanzadas con Ciudadanos, ayer se produjo la primera toma de contacto con Podemos y hoy será la segunda reunión con el PP. Ambas sin muchas expectativas debido a lo cerca que está el acuerdo con Ciudadanos.

De hecho, el portavoz de los populares, Eduardo Van den Eynde, reconoció ayer que dan por hecho ese pacto entre el Gobierno y el partido de Albert Rivera. «Las demoras para entregarnos documentación o la falta de concreción para fijar una siguiente reunión en la negociación abierta con el PP respecto al borrador del documento, nos hace pensar que el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan nos están entreteniendo para no darnos a conocer la realidad de unas cuentas que ya tienen pactadas con Ciudadanos», señaló Van den Eynde.