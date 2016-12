El Gobierno ofrece planes especiales para el suelo industrial invalidado en los tribunales

El Gobierno de Cantabria se ha sacado un as de la manga para tratar de mitigar las consecuencias, en el ámbito industrial, de la anulación de los planes generales de ordenación urbana de Santander y Laredo por los tribunales. La Consejería de Industria, en manos del PRC, se ha ofrecido a desarrollar sendos Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) en los municipios con problemas. El objetivo es agilizar el desarrollo del suelo y garantizar una seguridad jurídica a las empresas que se quieran instalar mientras se impulsan las nuevas normas urbanísticas.

El Ejecutivo se lo ha trasladado ya a los equipos de Gobierno de ambas localidades en distintas conversaciones informales durante los últimos días, bien directamente o a través del Grupo Regionalista. Pero no fue hasta ayer cuando el Ayuntamiento de Santander la conoció de primera mano durante la reunión entre el titular del área, Francisco Martín, y la alcaldesa, Gema Igual. Ambos deslizaron esta medida en un comunicado conjunto, aunque sin entrar en explicaciones.

La capital cántabra medita la propuesta y emplaza a Industria a una futura reunión

Ambas administraciones avanzaron que «buscarán alternativas para dotar a la ciudad de nuevo suelo industrial, que permita la implantación de más empresas y contribuya a la creación de riqueza, oportunidades y empleo que repercuta en el desarrollo económico de la capital». «La idea es que Santander cuente siempre con suelo productivo disponible para facilitar la instalación de empresas y nuevos proyectos emprendedores», informaron.

Aunque desde la Consejería de Industria declinaron dar más detalles al respecto, según ha podido saber este periódico la puesta en marcha de un plan especial para el Pctcan fue uno de los ejes centrales del encuentro. Una propuesta que Igual meditará durante los próximos días. Ahora la decisión de si tramitarlo o no está en el manos del Consistorio. La figura del PSIR permitiría la ampliación del Parque Científico Tecnológico (Pctcan), ya contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana anulado por el Tribunal Supremo hacia el oeste y también en los terrenos al otro lado de la autovía, situados enfrente del actual parque industrial.

Esta vía administrativa, en cualquier caso, es compatible con los deseos del Ayuntamiento de Santander de que se tramiten los cambios urbanísticos dentro de la Ley de Medidas Fiscales del Gobierno regional para el año que viene. El propio presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado partidario de arrimar el hombro para resolver «un marrón que tenemos todos». El ala regionalista del bipartito lleva semanas explorando alternativas ante las reiteradas negativas de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, a los mandos del Urbanismo, de introducir unas normas transitorias en la Ley Presupuestaria para minimizar los efectos de la sentencia judicial e insta al Consistorio a esperar la tramitación de la futura Ley del Suelo, sin fecha todavía de aprobación, para hacerlo.

Diego cree que la división del bipartito «es más que evidente» El presidente del PP, Ignacio Diego, mostró ayer su preocupación por la «más que evidente división» del Gobierno regional que, a su juicio, está afectando a los Presupuestos e impidiendo ofrecer una solución a la anulación del Plan General de Santander, y se preguntó quién manda. Así está a la espera de saber si el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, va a cumplir con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y lo va a solventar a través de la Ley de Acompañamiento. Diego consideró que lo que está ocurriendo con las diferencias en el Urbanismo dentro del Gobierno es «una prolongación de las disputas que está habiendo en el seno de la coalición». Según explicó, en «esa Consejería Frankestein, que lo mismo importa basura de Guipúzcoa, que hace un mapa de murciélagos o niega una beca a un estudiante, es también donde radica la gestión del Urbanismo».

Una decisión unilateral de los socialistas que la semana pasada llevó a Revilla a desautorizarles públicamente y a recordarles que «la postura de esa Consejería es respetable, pero no es la del Ejecutivo», ya que todavía no ha debatido ni tratado en el Consejo de Gobierno la petición de auxilio del Ayuntamiento. Y es que el regionalista comprometió su palabra durante su primera reunión con la alcaldesa, a «hacer todo lo legalmente posible para compensar los daños y la inseguridad jurídica». «Que Santander tenga un plan anulado da una imagen muy mala si lo que pretendemos es que haya dinamismo empresarial y que venga gente a esta región», dijo. Sin embargo, el PSOE volvió ayer a dejar claro que no parece dispuesto a dar marcha atrás al considerar que la solución propuesta por el Ayuntamiento «no es la más adecuada y conveniente».

Villa pejina

Industria también planteará idéntica solución a Laredo, cuyo Plan General contemplaba la ampliación del suelo industrial, algo que se conseguía a través de un plan parcial de 533.000 metros cuadrados, de los que 220.000 eran para industria y comercio, 125.000 para sistemas viarios, 123.000 para espacios libres, 52.000 para zonas de ocio, deportivas y culturales, y 13.000 para una estación depuradora, una subestación eléctrica y un punto limpio. El PSIR permitiría seguir adelante con el polígono industrial, uno de los ejes estratégico que la villa pejina había planteado para crecer.

La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria hace unas semanas, supuso un freno en seco a la concesión de las licencias urbanísticas ya solicitadas; un regreso a la normativa de 1987, y un periodo de inseguridad sobre el futuro de la ordenación. Fuentes municipales del bipartito PSOE-PRC reconocen ya las conversaciones informales. El alcalde del municipio, el socialista Juan Ramón López Visitación, dijo recientemente que esta anulación supone «un parón muy fuerte, ya que estaba vinculado al desarrollo industrial, que estaba previsto a través de un plan parcial».