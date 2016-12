La gripe alcanza el nivel de epidemia en Cantabria

La gripe ya ha alcanzado el nivel de epidemia en Cantabria. No se la esperaba aún, pero su pronta llegada a las comunidades vecinas auguraba que no tardaría en aparecer. Y así ha sido, aunque con un mes de antelación respecto a temporadas pasadas. En la última semana se ha duplicado el número de pacientes que ha tenido que ir al médico con síntomas que no admiten lugar a dudas (fiebre, tos, decaimiento general, dolores musculares...). Un diagnóstico que se disparará en las próximas tres semanas. La tasa de incidencia alcanza ya los 110 casos por 100.000 habitantes.

Desde octubre son más de 1.200 los cántabros que han sufrido los efectos del virus por excelencia del invierno, la cuarta parte de ellos en los últimos siete días. "Acabamos de entrar en la onda epidémica. Hasta ahora Cantabria había aguantado bastante bien, pero todas las comunidades que nos rodean ya habían alcanzado el nivel epidémico semanas atrás, lo que nos hacía presagiar que ya estaba cerca", destaca Luis Viloria, jefe de sección de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública. Según sus previsiones, la evolución será de "dos o tres semanas de subida muy rápida", que se notará en la afluencia en los centros de salud y los servicios de urgencias.

Tras llegar a su pico más alto, la onda descendente se prolongará hasta mediados de febrero. "Dentro del desajuste que supone la enfermedad, no se espera que el virus tenga unas características especiales, puesto que el tipo que está cirulando es conocido –se trata de la variante H3N2– y es uno de los que está incluido en la vacuna", señala.