No hay nieve artificial sin frío

A mediodía, en el aparcamiento de la estación de esquí hacía más calor que en el Paseo de Pereda. En la Agencia Estatal de Meteorología confirmaban el dato. A las once y media de la mañana, el pico más alto de temperatura del día en ese punto. Alto Campoo, 12,5 grados. «Así es imposible hacer nieve». Eso lo decía el director general de Cantur. Los cañones están listos. La obra, terminada, y los permisos, en orden. Pero no hace frío. No lo suficiente. Y sin frío, no hay nieve artificial. Los cañones sólo expulsan agua fría pulverizada. «El único problema que tenemos es que, para producir nieve, necesitamos que las temperaturas estén por debajo de los cero grados y ahora estamos más cerca de los diez que de los cero. En este diciembre –explica Javier Carrión– hemos tenido días de hasta 17». Entienden que es una «circunstancia excepcional» y aseguran que «no hay preocupación». Que llegará el frío y que los cañones funcionarán a pleno rendimiento. Pero, por ahora, no frío, no nieve.

Los plazos estaban marcados y, de hecho, se han cumplido hasta el momento. Lo primero era terminar la obra. Luego conseguir el permiso de la Confederación Hidrográfica y empezar a llenar la balsa. Todo bien hasta ahí. Lo siguiente, «antes de final de año», era probar los cañones. Producir, aunque fuera en esa fase de ajustes, nieve. «¿Se ha hecho nieve? No. ¿Se han probado los cañones? Sí. Los equipos han funcionado correctamente en esas pruebas, pero únicamente echando agua fría pulverizada porque no se han dado las circunstancias para producir nieve, momento en el que se harán los ajustes necesarios ya con el trabajo real». ¿Y cuándo será eso? En Alto Campoo miran al cielo. «Parece que para finales de semana bajan las temperaturas. El domingo a última hora y el lunes. Necesitamos frío y que no haga mucho viento para que no se lleve lo que se produzca. Y para el lunes se prevé ese descenso. Puede, de hecho, nevar de verdad y nosotros estaríamos fabricando nieve artificial», explica Carrión.

19,3 grados se registraron ayer en Soba. Fue la máxima del día en Cantabria, donde en puntos como Reinosa estuvieron cerca de los 17.

Temperatura, viento y humedad. Los tres factores tienen que combinarse para poder poner en marcha la nueva infraestructura. Con más humedad, menores tienen que ser las temperaturas. Y al contrario. ¿Y no temen que, tras tanto esfuerzo y gasto, los cañones puedan usarse únicamente en días muy puntuales? «No contemplamos esa opción, porque lo de ahora son circunstancias excepcionales, no es lo habitual en estas fechas», responde el responsable de Cantur, que asegura que «en el momento en que haya nieve en las pistas, natural o artificial, se va a abrir la estación».

Hay instalaciones, en este sentido, capaces de funcionar únicamente con lo que producen los cañones. Están, según explica el propio Carrión, en Pirineos, por ejemplo. «Porque tienen las condiciones óptimas». Él no se atreve a decir si en Alto Campoo algo así sería posible, aunque entiende que lo normal es que los cañones actúen «como refuerzo de la nieve natural, teniendo en cuenta, además, que la artificial aguanta más tiempo».

O sea, que por ahora no hay fecha prevista para colgar el cartel de abierto. Y tampoco –está directamente relacionado– para presentar las novedades que se van a poner en marcha esta temporada. «Alguna cosilla nueva vamos a tener, pero hasta que no arranquemos es mejor esperar para comunicarlo». La espera, en la temporada pasada, se prolongó hasta bien entrado el mes de enero. Fue una apertura mínima, con apenas cinco pistas a mediados de mes, y que no tuvo continuidad hasta el 16 de febrero. El retraso acumulado por la falta de nieve fue un lastre demasiado pesado para la campaña, que se saldó con unos 30.000 esquiadores menos de lo habitual y un balance «nefasto».

En pleno diciembre

Campoo no fue el único lugar en el que las altas temperaturas causaron sorpresa. Porque resulta extraño ver los termómetros marcando 19,3 grados en Soba un 28 de diciembre. O estar por encima de los 17 en puntos como Tresviso o Camaleño. Y todo eso pasó ayer, una jornada en la que Reinosa, habitual capital del frío, alcanzó una máxima de 16,8 (Santander se quedó en 13,3). Para hoy, el ‘parte’ pronostica «predominio de cielos poco nubosos o despejados, dándose localmente en la costa brumas y bancos de niebla matinales, que dejarán en la zona litoral intervalos de nubes bajas durante la mañana y la tarde». «Temperaturas –prosigue– en descenso, que en general será ligero, con heladas débiles en zonas de montaña y en Campoo y Los Valles».