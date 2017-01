Hacienda busca con drones bienes ocultos en otros 22 municipios

Siempre me pregunté por la estupidez de este impuesto, lo mismo que el extinto Impuesto de Actividades Económicas, pagar por tener un bien y pagar por trabajar, que no deja de ser más que un sacadineros para paliar la incompetencia de nuestros políticos, cuándo no las corruptelas y chorradas varias tipo la Ley MEMORIA Histórica o la embajadas catalanas.