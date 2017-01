Los ingresos por virus respiratorios y la gripe llenan los hospitales y taponan las Urgencias

En los hospitales cántabros ya no sobran camas, aunque andan especialmente "achuchados" los comarcales de Laredo y Sierrallana. Valdecilla, en cambio, soporta "mejor de lo esperado» la propagación de virus y complicaciones médicas propias de la época, en su primer invierno con toda la actividad concentrada en el nuevo hospital –sin el ‘comodín’ de camas de la Residencia y Liencres–. Si las infecciones respiratorias ya habían atascado más de un día (y de dos) los servicios de Urgencias, acumulándose cada mañana decenas de pacientes pendientes de ingreso (ayer a mediodía había 38 en Valdecilla, 10 en Laredo y 18 en Sierrallana), la epidemia de gripe, en plena ebullición, ha llegado con anticipo para poner los centros a pleno rendimiento.

"Llenos" se declaraban ayer los dos hospitales comarcales, en palabras de sus gerentes, Ander Larrazábal (Laredo) y Benigno Caviedes (Sierrallana). Más optimista se mostraba el subdirector médico de Valdecilla, Gonzalo Pérez Rojí, que aunque reconocía el "lunes malo" que tenían por delante, aseguraba que "no hemos notado aún el impacto de la gripe, a diferencia de otros centros. La semana pasada, por ejemplo, solo se notificaron siete casos".

El grueso de los cuadros que acaba taponando las Urgencias los sufren pacientes mayores, a los que la infección respiratoria o la gripe acaba descompensando patologías de base hasta entonces controladas. Así que los médicos de Medicina Interna son los que no dan abasto en esta época del año. "En Valdecilla, la semana pasada se alcanzaron dos picos por encima de las 400 urgencias diarias, pero fueron jornadas aisladas. El resto de los días se ha estado funcionando con relativa normalidad para estas fechas", declara Pérez Rojí. De hecho, las seis camas de refuerzo del área vigilada no se abrieron hasta la tarde del domingo, "para descongestionar así los boxes.Se abren y se cierran en función de las necesidades de cada momento".

Medidas de refuerzo

En vista del colapso de los hospitales de media España, Valdecilla se prepara para lo que pueda venir. "Se ha incorporado otro facultativo adjunto para el turno de noche en Urgencias –ahora en total son tres, más los residentes– y hemos reforzado la plantilla de Medicina Interna, también con un médico más".

No en vano, es el servicio que más está acusando el incremento de la demanda asistencial. A su cargo, tiene alrededor de un centenar de camas, repartidas en dos plantas del edificio 2 de Noviembre (la 8ª y la 9ª) y en la 3ª de la Torre B, a los que se añaden los pacientes reubicados en zonas de hospitalización de otras especialidades. En cualquier caso, Pérez Rojí señala que "aún tenemos margen, estamos bastante bien, incluso podríamos doblar habitaciones si llegara el caso". El mayor problema ayer volvía a centrarse en Urgencias. "Los lunes siempre es el día más complicado, al que se añade además que viene de un puente festivo". El aluvión de urgencias del arranque de semana se topa con un volumen menor de altas, lo que hace que el tapón sea casi inevitable. La prueba, el acumulo de pacientes que por la tarde abarrotaban los pasillos y salas de espera del servicio.

"Pero no ha habido aún una excesiva incidencia de la gripe", declara el subdirector médico. Aunque "llegará", como avanza Caviedes, máximo responsable del hospital que más apuros atraviesa actualmente. Y es que la gripe está propagándose con más intensidad por las comarcas del Besaya y Campoo. "Ya empezó a atizar a final de la semana pasada", añade. Tanto es así que en Sierrallana (dotado con más de 220 camas, sin contar las de hospital de día y corta estancia) ya solo se ingresa cuando hay rotación, es decir, si alguna queda libre.

"Estamos llenos, en plena onda epidémica. Como están aumentando los ingresos hemos abierto este fin de semana la planta de reserva (3-B), que tiene veinte camas extra, y aún así tenemos problemas", señala el gerente. No obstante, matiza que "la media de urgencias no es muy alta –unas 200 diarias, más 70 del Hospital de Tresmares y otros 70 de urgencias pediátricas–, pero el volumen principal son pacientes frágiles que requieren más cuidados". Como medida de choque, el sábado incluso los médicos de Medicina Interna pasaron visita como un día normal. Caviedes, que augura que "nos esperan unas jornadas complicadas", destaca que, pese a la presión asistencial que soporta el hospital de Torrelavega, "estamos manteniendo la actividad quirúrgica, priorizando la cirugía oncológica y la cirugía mayor ambulatoria", que no precisa ingreso.

También el Hospital de Laredo está al 100% de capacidad a día de hoy, lo que ha obligado a poner en marcha "los planes de contingencia previstos para estas fechas, al igual que otros años", confirma su gerente, Ander Larrazábal. Entre las medidas adoptadas figura mayor soporte en cuidados de enfermería y la reasignación de camas. "Aquí no se cierran camas nunca. Cuando hay picos de asistencia en el área médica (planta azul) se ponen a su disposición camas del área quirúrgica (planta verde)", apunta. La razón es que, más allá de los picos críticos de actividad del invierno, el hospital pejino afronta su máxima demanda en verano, cuando se dispara su población turística. De hecho, son los meses estivales los que elevan la media de Urgencias del centro por encima de las 130 diarias. Y por eso, destaca Larrazábal, el dato actual no es tan llamativo. "Desde el 1 de enero hemos registrado una media de 118 casos, pero la tasa de ingresos ha crecido del 9,5% que tenemos el resto del año al 12%". Además, recuerda que "al adelantarse la epidemia gripal se está sobreponiendo con otros cuadros víricos (no todo es gripe, aunque los síntomas puedan ser parecidos), lo que complejiza más la asistencia".

Cabe recordar que "hasta que se pone el apellido al germen causante, los pacientes requieren de un aislamiento relativo". El gerente admite que "la alta presión que estamos soportando en Urgencias está provocando más demoras, es por eso que aprovecho para pedir disculpas a la población si los tiempos de espera no son los que nos gustaría, pero el hospital no es infinito".