Todas las habitaciones de Valdecilla ya disponen de televisores nuevos

Cierto, "mensajero". Es un precio carisimo, y si además tenemos en cuenta que pagas hasta por el tiempo que tienes el televisor apagado, ya ni te cuento...

Pero lo más escandaloso de todo esto, es que es muy raro encontrar una habitación que no tenga la televisión encendida todo el día, es decir, hay dinero para pagar la televisión aunque sea carísima (los libros, la radio.... no existen). Y más escandaloso es aún, que los usuarios del hospital se quejen cuando el personal se niega a explicarles cómo funciona la tele (es un servicio de una empresa externa, y los profesionales no tienen ninguna responsabilidad en ese tema. Es más, a nadie se le ocurrirá quejarse a una enfermera o exigirle un sobre de sal si se ha comprado un pincho en la cafetería y le resulta sosa la tortilla...) Pero te añado algo más, se recogen firmas para que no haya que pagar por la tele, pero todavía no he visto a nadie recoger firmas ni presentar denuncias por las habitaciones dobladas de las torres. En este país seguimos teniendo lo que queremos tener....