"El antibiótico no es eficaz contra la gripe; es más, puede ser perjudicial"

La llegada adelantado y «de forma explosiva» de la gripe cogió de vacaciones a parte de la plantilla sanitaria, lo que provocó la semana pasada «la saturación» de los centros de salud. Sin embargo, con la vuelta a la rutina, «la situación está algo mejor». Por eso, el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, aconseja a la población «aprovechar nuestros recursos, tanto los equipos que están operativos hasta las cinco de la tarde como los servicios de urgencias (SUAP), para aliviar la sobrecarga asistencial que soporta el hospital».

Rojo recuerda que este año «nos encontramos con que la vacuna de la gripe no va a ser todo lo eficiente que cabía esperar, debido a que la epidemia se ha adelantado prácticamente un mes, con respecto a temporadas anteriores. Y se calcula que se necesitan un par de semanas para que tenga efecto inmunológico, es decir, para que el organismo se acostumbre a defenderse. Por eso, habrá gente que, pese a haberse puesto la vacuna, no está libre de contagiarse de la gripe».

Tras recordar que, «si no hay factores de riesgo», es un cuadro clínico «banal», que tiene una evolución de 3 a 5 días, aunque conlleva «una afectación importante del estado general», el gerente insiste en que se trata de una «infección provocada por un virus y por eso la toma de antibióticos es totalmente ineficaz; es más, puede resultar hasta perjudicial, porque se acaban generando resistencias y eso lo que hace es que cada vez se requieran dosis más potentes de antibiótico para que tengan efecto cuando realmente se necesitan». Una aclaración que juzga «muy necesaria» debido a «equivocada cultura que existe sobre el antibiótico: España es el país de Europa que más consume. Nos parece que son la salvación, pero debe de quedar claro que los antibióticos son muy eficaces si se utilizan adecuadamente».Y no es el caso de la gripe, sino que para hacer frente a sus síntomas (malestar general, dolores articulares, fiebre, congestión nasal, estornudos...) «lo que hay que hacer es aplicar un tratamiento sintomático –fundamentalmente analgésico (paracetamol) y, si no basta con eso, combinarlo cada cuatro horas con antitérmico (ibuprofeno)– y tomar medidas para evitar su contagio, ya sea utilizando mascarillas, lavándose con frecuencia las manos y no acudiendo a espacio cerrados y concurridos, por ejemplo». El descanso y beber líquidos completan la lista de recomendaciones.

«Sólo cuando persisten las señales de alarma, como fiebre alta, se indica un control exhaustivo del médico porque puede haber desencadenado complicaciones y agudizar patologías de base», que es el gran temor de la población geriátrica, los pacientes más frágiles. Rojo reconoce que las infecciones respiratorias y la gripe también están aumentando la demanda de atención domiciliaria, «una consecuencia que responde a la coyuntura poblacional; cada vez hay gente de más edad y más patología crónica, que tiene dificultades para desplazarse a la consulta del médico».