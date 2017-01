El atasco de Urgencias lleva a Valdecilla a suspender 13 operaciones quirúrgicas

Efecto sorpresa y ataque rápido. Son las armas de las que se ha valido la gripe este año para poner patas arriba al sistema sanitario en menos de dos semanas. Desde que entrara la onda epidémico, en los últimos días de diciembre, la incidencia del virus por excelencia del invierno se ha disparado. Sin haber llegado aún a su pico máximo, que se espera para finales de la próxima semana, la gripe ya ha dejado más contagios que la temporada pasada. Ayer, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, cifró la tasa en 349 casos por cada 100.000 habitantes (el doble que hace solo siete días), y subiendo. "Aún seguirá en ascenso otras dos semanas; después empezará a bajar de intensidad hasta mediados de febrero".

La situación de los hospitales Valdecilla Desde la última semana de diciembre, ha recibido 3.360 urgencias, aunque la gran mayoría se deben a causas diferentes a la gripe. Ha tenido que doblar habitaciones que se estaban utilizando de forma individual, reforzar el personal sanitario y habilitar camas de la Unidad de Alta Resolución Hospitalaria (Uarh) para pacientes de Medicina Interna. Sierrallana Ha abierto la planta de reserva del hospital (veinte camas) para poder asumir a los pacientes acumulados en Urgencias. Ayer por la mañana, tenía 10 ingresos pendientes. No ha modificado aún su actividad quirúrgica. Suma 2.433 urgencias en quince días. Laredo Activó el plan de contingencia que aplica cada verano para afrontar el incremento de la demanda asistencial por el efecto turístico. Ha recibido 748 urgencias desde el inicio de la epidemia. Ayer, cinco pacientes esperaban habitación.

La consejera apuntó que desde que estalló la epidemia se han contabilizado 6.541 urgencias hospitalarias en Cantabria (3.360 en Valdecilla, 748 en Laredo y 2.433 en Sierrallana).Sin embargo, también aclaró que de las recibidas en el hospital santanderino "solo el 2,9% de ellas estaban vinculadas con complicaciones secundarias a la gripe (111 casos)", la prueba de que la llegada anticipada del virus –un mes antes que otros inviernos– se ha solapado con otros gérmenes propios de la época, que están afectando de lleno a la población más frágil, los mayores con patologías crónicas.

"Hasta la fecha han ingresado por gripe 20 pacientes (seis de ellos vacunados), de los cuales 16 ya han recibido el alta", añadió. Así que no es la gripe la única responsable de la saturación en los hospitales, que no dan abasto con las urgencias y han tenido que tomar medidas para suplir la falta de camas. Valdecilla, que el martes por la tarde optó por convertir en dobles once habitaciones de las Tres Torres que se estaban utilizando como individuales y habilitó parte de la Unidad de Alta Resolución (Uarh) para acomodar a los pacientes de Medicina Interna que abarrotaban los pasillos de Urgencias, tuvo que suspender ayer trece operaciones quirúrgicas programadas para disponer de esas camas y aligerar los ingresos pendientes, que a mediodía sumaban 35.

Tras analizar la situación por la mañana, la Gerencia tomó esta decisión que podría repetirse hoy, jueves, si no remite el volumen de urgencias. El balance del martes fue de 385 pacientes (en su mayoría de edad avanzada con patología respiratoria), una cifra que no alcanzaba el pico de otros días complicados –por encima de los 400–, pero que desembocó en otra jornada caótica al arrastrarse aún las consecuencias del atasco del lunes. De ahí la "desesperación" de los pacientes y acompañantes llegados a primera hora que no subieron a planta hasta la tarde-noche del día siguiente.

Propagación

La consejera subrayó que la propagación del virus gripal es mayor en el área de Torrelavega/Reinosa, donde llega a los 587,98 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de la registrada en Santander (282,6) y Laredo (250,7). Concretamente, los centros de salud en los que se han visto más contagios son los de Tanos y Reinosa. Real hizo un repaso de la situación de los tres hospitales, que tras las medidas de choque "están funcionando con absoluta normalidad". Al igual que Valdecilla, Sierrallana y Laredo acumulaban por la mañana pacientes pendientes de ingreso (10 y 5, respectivamente), aunque ninguno de los dos centros había tenido que modificar la cirugía programada.

El hospital de la comarca del Besaya, el primero en sufrir los efectos del aumento de la demanda asistencial, tuvo que abrir a principios de semana una planta de reserva (veinte camas) para poder asumir a los pacientes en cola. Y la Gerencia de Laredo, que también había activado su plan de contingencia, reconoció el lunes que el centro estaba al máximo de su capacidad.

Para atender esta creciente actividad, la consejera aseguró que se ha contratado personal de refuerzo tanto en los hospitales como en los centros de salud y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Alisal, que es el que tiene más demanda de Cantabria. El equipo de guardia, que cubre la tarde-noche y los festivos y fines de semana, atendió el año pasado 31.949 urgencias.

El segundo en afluencia fue el de Cotolino II, en Castro, que sumó 24.716. En vista de que lo peor de la gripe aún está por venir, la consejera no descarta que se realicen más contrataciones si la situación lo precisa."Hasta el momento, se ha incorporado un médico más en las urgencias de los tres hospitales y se ha redistribuido la plantilla de enfermeras, a la que se han sumado nuevos efectivos", afirmó Real. Además, añadió, se han mantenido los contratos de sustitución en Atención Primaria aunque ya se han incorporado a sus puestos los médicos titulares tras las vacaciones.

Para favorecer el funcionamiento de la red sanitaria, la consejera recordó una vez más que la gripe es un cuadro viral, que no se puede atacar con antibióticos, sino que su tratamiento se reduce a antitérmicos y reposo, y que "solo ante la persistencia de la fiebre se debe acudir al médico". Y en ese caso, recomendó visitar a los médicos de cabecera o los SUAP para evitar que se bloqueen las urgencias hospitalarias.