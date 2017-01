Alto Campoo dispara sus cañones

El personal de la estación invernal de Alto Campoo puso ayer en funcionamiento los 85 cañones instalados para producir nieve artificial en sus pistas certificando el éxito de una prueba que a lo largo de las próximas horas –quizá hoy mismo– permitirá comenzar ya su fase de explotación y culminar, tras 25 años de trámites, el tan ansiado proyecto de innivación artificial que venía persiguiendo Brañavieja.

Según explicó ayer el director general de Cantur, Javier Carrión, el test de funcionamiento se efectuó entre las cuatro y las cinco de la tarde, aprovechando la óptima meteorología reinante en las instalaciones, que todavía ayer, 13 de enero, seguían cerradas.

En esa hora, aseguró, los cañones "han funcionado perfectamente", lo cual quiere decir que muy posiblemente este mismo fin de semana "podamos pasar a la fase de explotación". Eso, siempre y cuando "se den las condiciones necesarias", recalcó el director general de Cantur, que recordó que para que los cañones funcionen bien tienen que reunirse una serie de condiciones: "Tiene que registrarse una baja temperatura, que creo que se va a registrar, y, sobre todo, no puede soplar mucho viento" porque si fuera así "la nieve producida por los cañones no caería donde queremos que caiga (en las pistas) sino que se dispersaría y todo esfuerzo sería inútil".

85 cañones conforman la ‘artillería’ de la que dispone ya la estación invernal de Brañavieja para producir nieve.

Inútil y un gasto que la estación no se puede permitir "porque los recursos hídricos que tenemos –el agua que los cañones convierten en nieve– son limitados y no los podemos despilfarrar", dijo Carrión, que, como el personal de la estación, vive pendiente de las previsiones meteorológicas.

"Lo más importante ahora es que la fase de prueba ha salido bien", insistió el director general de Cantur, "y que ya estamos en condiciones de poner en marcha la fase de explotación de todos los cañones", cuya aportación va a resultar esencial en la apertura de la temporada. "La nieve que ha caído hasta ahora no ha cubierto todavía el terreno", que necesita una mayor cantidad. En cuanto caiga, en apenas horas, "sacaremos la artillería".

Carrión, que indicó que la estación podría abrir por fin sus puertas a mediados de la próxima semana, se refirió con ese término concreto a los 85 cañones que, ya en marcha, escribirán un nuevo capítulo en la historia de Brañavieja.

"Sin ninguna duda, nos encontramos ante un hecho histórico", admitió el director general de Cantur, que recordó que en la estación "ya se habían producido anteriormente otras muchas intentonas relacionadas con la innivación", todas ellas condenadas al fracaso. Esta última, en la que se han invertido más de 10 millones de euros, "supondrá un antes y un después en Alto Campoo".

Perspectivas

Satisfecho con los resultados de la prueba efectuada a los cañones, y optimista por la caída de la primera gran nevada, Carrión confió en el inmediato comienzo de una temporada que, otro año, empieza algo más tarde de lo deseable con el consiguiente perjuicio económico que ello conlleva para toda la comarca campurriana, en general, y para la estación invernal, en particular.

"La situación es la que es", dijo el director general de Cantur, que prefiere mirar para adelante antes que hacerlo para atrás.

Los servicios de emergencias activaron ayer alertas naranjas por nevadas y fenómenos costeros

"La temporada debió comenzar en el ‘puente’ de diciembre pero la falta de nieve no lo permitió así. Y aunque eso nos ha vuelto a perjudicar (no sé, no podría calcularlo, quizá perdimos un 10 o un 20%), todavía nos queda mucha campaña. No vamos a batir ningún récord, pero tampoco está todo perdido", subrayó Carrión, quien confía en que las condiciones meteorológicas "nos lleven hasta abril".

De acertar con los pronósticos, "habremos contribuido a acercar a sus objetivos a la comarca campurriana", de la que la empresa pública pretende ser, concluyó Carrión, "el principal motor que haga mover su economía".

Primer temporal

Además de traer nieve para Brañavieja, el primer temporal del año ha venido con dos alertas naranjas para Cantabria, una en el interior por nevadas que están provocando dificultades en diversas carreteras y otra en la costa por fuertes vientos que están causando problemas en las áreas próximas a las playas. En su avance, como era de esperar, el mal tiempo está dejando además una estela heladora que ha desplomado los termómetros hasta colocarlos en los seis grados bajo cero que van a soportar hoy, sábado, los vecinos de Polaciones.

Viendo caer la nieve a 600 metros, los servicios de emergencias decidieron ayer activar la alerta amarilla en Liébana y Cantabria del Ebro (donde podrían llegar a acumularse 15 centímetros), elevarla a naranja en el centro y Valle de Villaverde (donde se prevén de cinco a seis) y concentrarse de lleno en su incidencia sobre las carreteras de la región, que no tardaron demasiado en resentirse.

Según indicaron al respecto fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, la nieve caída a primera hora del día causó a partir de las dos de la tarde algunos problemas de circulación por la Autovía de la Meseta (A-67) a su paso por el puerto del Pozazal, donde, incesante, el trasiego de las máquinas quitanieves no impidió una llamada general de las autoridades a la máxima precaución de los automovilistas.

Además, y conforme fue avanzando la mañana, el uso de cadenas se hizo imprescindible para circular por cuatro puntos de la red regional de carreteras: el puerto de Palombera (CA-280), por el que no pudieron pasar ni camiones ni autobuses ni vehículos articulados, el puerto de Alto Campoo (CA-183), que conduce a la estación invernal, el puerto de Lunada y el puerto del Alto del Caracol.

Y viendo soplar el viento del noroeste con fuerza a nivel del mar, los servicios de emergencias también optaron por activar alerta naranja en el litoral, donde amenazaron fenómenos costeros adversos. Aunque no se produjo ninguna incidencia de relevancia, el Ayuntamiento de Santander tomó las debidas precauciones cerrando al tránsito rodado y peatonal el popular paseo del Chiqui y el minizoo del recinto de La Magdalena. Esa alerta, que se prolongará hasta hoy al mediodía, no arredró sin embargo a algunos bañistas.