Díaz Tezanos pide poner fin a la gestora y a "la interinidad que resta tantas energías"

Eva Díaz Tezanos aprovechó su intervención en el Comité Federal del PSOE para lanzar un mensaje a la gestora que lidera el partido desde la salida de Pedro Sánchez y para reclamar que el Congreso socialista se organizase antes de junio, la fecha que propuso el órgano dirigido por Javier Fernández y que ayer salió avalada en el cónclave de Ferraz. La líder de los socialistas cántabros defendió antes de la votación lo que le habían reclamado más de medio millar de militantes. Recalcó ante sus compañeros que el PSOE necesita construir una alternativa sólida al PP, al que definió como "una derecha cuyo objetivo es estrangular el Estado del Bienestar", y que esta no puede sostenerse en la situación de "interinidad orgánica que resta tanta energías" en la que vive la formación.

"Nosotros no estamos aquí para seguir lamiéndonos las heridas ni lamentar el espectáculo que hemos dado. No tenemos ningún derecho a aumentar las preocupaciones de los españoles con nuestras tensiones internas", reprochó a los presentes. A renglón seguido les recordó que "nuestra obligación, la de todos los que formamos parte de este órgano de dirección, es dar respuestas, ofrecer puntos de referencia, y, también, soluciones reales a los problemas reales de nuestros ciudadanos".

A pesar de pedir hasta en dos ocasiones resolver esta situación de interinidad "cuanto antes", en clara alusión a adelantar el calendario, tanto Tezanos como Dolores Gorostiaga, presidenta del Parlamento; Pedro Casares, secretario general del PSOE de Santander; y Ricardo Cortés, miembro de la gestora, no se opusieron a que el 39º Congreso Federal del PSOE sea los días 17 y 18 de junio y las primarias, en las que todos los militantes podrán votar a quien quieren que sea su próximo secretario general, prácticamente un mes antes, en mayo. La propuesta alternativa de Pérez Tapias, que fechaba las primarias el 6 de marzo y el congreso el fin de semana del 7, 8 y 9 de abril, no se votó por considerar que en el orden del día no venía la convocatoria de un congreso extraordiniario.

Eva Díaz Tezanos Secretaria General PSC-PSOE: "El Congreso no puede servir exclusivamente para dirimir liderazgo. Debe ser sereno e integrador"

Dolores Gorostiaga, presidenta del Parlamento: "Las energías tienen que ponerse en las ideas, en el proyecto y en la recuperación del partido"

En su intervención, la dirigente cántabra abogó por que el partido lleve a cabo un Congreso "sereno", "eficaz" e "integrador" que no "defraude" ni a militantes ni ciudadanos y que logre un PSOE "necesario y útil". Y poco dada a salirse del guion establecido, lanzó un aviso a navegantes: "Este proceso no puede servir exclusivamente para dirimir liderazgos", en referencia al camino que ahora se abre.

Por ello, instó a "redoblar" los esfuerzos para obtener el mayor rédito político de la situación institucional y de gobernabilidad que vive España y a "pilotar" una oposición "seria y constructiva", que es lo que aseguró que los ciudadanos esperan de los socialistas. También pidió "avanzar y profundizar" en el camino iniciado en las últimas semanas con iniciativas que reorientan o revierten las políticas del PP.

Pedro Casares, PSOE Santander: "Me hubiera gustado que fuera antes.Es urgente la tarea de reconstruir la formación"

A sus ojos, el hecho de ser "fuerza determinante" en el desarrollo de los acontecimientos parlamentarios es una oportunidad que el Partido Socialista y su grupo parlamentario "están sabiendo aprovechar". Así, recordó medidas como el aumento del Salario Mínimo Inteprofesional, la paralización de la Lomce, las tomadas para paliar los problemas de pobreza energética o el camino hacia un pacto contra la violencia de género, como iniciativas que los socialista han sacado adelante.

Insistió en que algunas de estas medidas han sido consecuencia de un acuerdo con el PP y otras del pacto con otros grupos parlamentarios y contra los populares, y apostó por mantener una "centralidad determinante", que considera que permite a los socialistas articular un discurso que les muestre "útiles". "Tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho en los últimos 137 años y que es lo que nos diferencia de los demás", remachó la máxima responsable del PSOE cántabro, que apuntó como retos de futuro la reforma de la Constitución, el Pacto de Toledo o los avances en materia de empleo.

"Tiempo de unión"

La presidenta del Parlamento de Cantabria y exsecretaria general de los socialista refrendó todo el discurso de Díaz Tezanos. Dolores Gorostiaga insistió al término del encuentro en que "los socialistas tenemos en nuestras manos la ocasión de aportar lo mejor de nosotros mismos para ofrecer a la ciudadanía las respuestas a sus preguntas sobre el futuro". A su entender, "se acabó la discusión sobre fechas y procedimientos y ahora todas la energías tienen que ponerse en las ideas, en el proyecto y en la recuperación del PSOE".

Pedro Casares reconoció también que le "hubiera gustado hacer un Congreso antes porque es urgente la tarea de reconstruir el PSOE". Ahora "lo importante es contar con la militancia para fortalecer un proyecto y un liderazgo creíble y reconocible por la ciudadanía, que nos permita ser un partido que gane elecciones y pueda ayudar a resolver los problemas de la gente".

Casares, que se postulaba junto al medio millar de militantes que había entregado otras tantas firmas a Madrid para acelerar el proceso, cree que está por delante "el reto de cambiar el PSOE, realizar un profundo debate y unas primarias". Defiende que "debemos hacerlo con sinceridad, honestidad y respeto". Y concluyó que "cada minuto que pase y no definamos con claridad esos objetivos, son minutos perdidos y la ciudadanía no nos va a esperar si la volvemos a defraudar".