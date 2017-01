"Tengo buena vibración con los diques: habrá acuerdo entre los gobiernos regional y central"

José Ignacio Quirós (Valladolid, 1963) lleva «mucho mejor de lo que pensaba» haber pasado al lado político de la gestión municipal en el Ayuntamiento de Santander, en donde anteriormente fue director general de Infraestructuras. Concejal desde junio de 2015 y tercer teniente de alcalde desde la salida de Íñigo de la Serna en noviembre, Quirós dirige una concejalía (Movilidad Sostenible, Medio Ambiente y Servicios Generales) que le motiva, porque le permite decidir «en beneficio de los santanderinos» los conocimientos adquiridos en dos décadas de desarrollo profesional como ingeniero en empresas de construcción y servicios.

La calidad de vida en la ciudad depende en gran medida de su departamento (ruido, contaminación, tráfico, zonas verdes, limpieza general...) ¿Le preocupa algo en especial? ¿Algún reto concreto?

El gran reto es tratar de desincentivar el uso del vehículo privado mejorando el transporte público, potenciando el uso de la bicicleta (vamos a doblar los kilómetros de carril bici) y poniéndoselo más fácil al peatón. También queremos ser más eficientes energéticamente. Tenemos buenos parámetros de calidad del aire, pero queremos seguir mejorando. Así que no habría un solo reto: más que resolver un problema enorme, que no lo hay, se trata de mejorar día a día.

-Usted lleva el control de los grandes servicios de la ciudad (alumbrado, agua o recogida de residuos) cuyos contratos periódicamente salen a la palestra. ¿Cree que los contratos vigentes son adecuados?

-Todos están desempeñados por empresas que saben lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Nosotros somos los garantes de que se cumplan las condiciones contractuales. Soy un defensor absoluto de las bondades de conceder la gestión de los servicios públicos a empresas especializadas. En Santander tenemos algunas que gestionan a su vez en otras muchísimas ciudades de todo el mundo, así que son muy expertas y todos los avances tecnológicos que implementan serían impensables si los tuviera que desarrollar por sí solo el Ayuntamiento. A una gran compañía le interesa investigar y desarrollar porque los avances los lleva luego a cientos de lugares. Aqualia, por ejemplo, nos trae aplicaciones que el Consistorio no podría ni soñar. Pasa también con la recogida de basuras. Yo he vivido las dos experiencias (la de la empresa y la del Ayuntamiento) y es como de la noche al día. Ahora bien, el equipo de gobierno tiene que garantizar que los contratos se respetan.

«No encuentro afecciones con la vuelta al plan del 97. No afecta al plan ciclista ni al Metro TUS ni a las escaleras mecánicas»

-Vecinos de Casimiro Sainz reclamaron estos días que se mantengan los árboles de la calle (lo hicieron hace poco los ecologistas) y, más sorprendente, pidieron que no se construya allí un carril bici que auguran que será poco transitado. ¿Cómo lo ve?

-Respecto a la necesidad o no del carril: es vital que en Santander la gente pueda desplazarse en bici. Los carriles que hay hasta ahora son longitudinales -como la ciudad- y hacen falta conexiones transversales. Esta sería la primera y es fundamental. Incluso los agentes más preocupados en este ámbito, como 'Cantabria en bici', apoyan totalmente este proyecto. En Casimiro Sainz hay ahora 16 árboles y habrá 19 cuando acabe la obra. Por tanto, entiendo que no debe haber ninguna polémica. Si trasplantáramos todos los actuales y además repusiéramos otros en su lugar, hablaríamos de 35 ejemplares más en la capital. Otra posibilidad es mantener los existentes. Se pueden intentar pequeños ajustes del carril y, entonces, de los 16 actuales, 12 se mantendrían como están, cuatro se trasplantarían y repondrían y se plantaría tres más que ahora no hay. Es un escenario muy positivo.

-Siempre se ha dicho que Santander es una ciudad poco arbolada. ¿Opina lo mismo?

-Santander tiene un ratio elevado de zonas verdes y alto de árboles. ¿Que podrían ser más? Sí. Cuando se planifica una actuación, la política siempre es que nunca haya menos árboles en el balance final. Ahora los hay en las calles Juan de Herrera, Lealtad y Rubio, que antes de la peatonalización no los tenían. En la obra de Los Acebedos vamos a intentar colocarlos en la margen sur. No siempre se puede. Hay que contar con la calzada y las aceras (y con las medidas de la Ley de Accesibilidad) y a veces no caben. También estamos intentando crear zonas verdes nuevas.

-Uno de sus grandes proyectos es la construcción del Metro TUS. ¿Qué les contesta a quienes dicen que no hace falta?

-Para mí es suficiente aval que el Grupo de Transportes de la Universidad de Cantabria, que se ha pasado dos años analizándolo, haya sacado conclusiones importantes de los beneficios que supondrá.

Entre las opiniones en contra se apunta que el carril único para autobús ya existió y no resolvía demasiado. O que pasar de los 14 kilómetros por hora de velocidad a los 18 tampoco parece un gran incremento.

«Espero que este año sepamos exactamente qué se va a hacer, que haya información pública y se resuelvan las alegaciones»

Pues es un montón, casi un 30% en velocidad es muchísimo en términos técnicos. La filosofía del Metro TUS es la siguiente: muchas líneas periféricas hacen gran parte del trayecto por el centro urbano y eso supone que estamos malgastando medios. Con los dos intercambiadores (uno en El Sardinero y otro en Valdecilla) se modificarán todas, de forma que, con los mismos medios, aumentaremos las frecuencias de las rutas con los intercambiadores. El carril exclusivo para autobús y taxi permitirá reducir el tiempo de desplazamiento en el vial principal, además de que la frecuencia de autobuses será enorme: la gente podrá coger un autobús cada cuatro minutos. En resumen, tiempos de espera mínimos y velocidad comercial superior. Estoy muy esperanzado porque espero que anime a la gente a dejar el vehículo privado en casa.

La niña bonita de su concejalía son los proyectos de movilidad vertical. Y la unanimidad con ellos es sorprendente: la única crítica que reciben es que no van ustedes más deprisa. ¿Hay alguno que esté en estudio que pueda adelantar?

Las rampas, escaleras y ascensores están revolucionando los modos de transporte. Hasta ahora, había ciudadanos que no se 'echaban' cuesta abajo porque luego tenían que volver a subir y no podían. Y ahora sí pueden. Estas rutas las están usando masivamente cerca de ocho millones de personas al año (también los ciclistas), cuando el TUS transporta 18 millones. Estamos satisfechos, porque en los últimos ocho años se ha bajado en 10 puntos la ratio de uso del vehículo privado y pretendemos seguir recortándolo, porque es importante para la calidad de vida y del aire. ¿Proyectos? ahora estamos completando los itinerarios principales, los de interés general, del punto bajo al punto alto (de Numancia a General Dávila, por ejemplo). Cuando terminemos con estas actuaciones básicas, iremos a la microcirugía, la que beneficia dentro de un barrio. Para esta segunda fase tenemos muchísimas peticiones: allá donde hay una subida tenemos una demanda vecinal. En breve se iniciará la ejecución del proyecto del Paseo Pereda hasta la finca Jado, por Lope de Vega. También empezaremos ya la redacción del proyecto de las escaleras del Gurugú y... (se lo piensa) tenemos en mente algún otro proyecto (pero no lo desvela).

Hablemos de la senda costera, un proyecto paralizado desde octubre de 2014. ¿Cree que se alcanzarán los tres años de parón de la obra sin haberse dado una solución?

Soy optimista por naturaleza y, en este caso, me toca serlo. Hace meses, Costas presentó el borrador de proyecto y después se abrió un periodo de sugerencias. Sin embargo, el número de proposiciones concretas que recibió el documento fue nulo. No se recibió ninguna diciendo «queremos que la senda vaya por aquí o por allá». Las peticiones fueron generales: se dijo, por ejemplo, que el proyecto tiene que cumplir el plan de sendas regional, que tiene que satisfacer todos los criterios medioambientales y que debe salir a información pública otra vez. Por supuesto que se va a exponer. Costas ya ofreció eliminar las traviesas desde Cabo Mayor, suprimir miradores y pasarelas, retirar el 95% de la valla (la poca que ha quedado es por motivos de seguridad e impacta menos visualmente). Además, los afectados pidieron la recuperación ambiental de terrenos, que se hará con SEO/BirdLife. Todas estas premisas se van a asumir. Los vecinos de Monte y Cueto estaban contentos, así que creo que sacaremos adelante un proyecto consensuado. La senda es una joya para Santander y hay que ponerla en valor. Sólo que si ahora pasan por allí 10 personas -y queremos que la disfruten 1.000- tendremos que introducir medidas de seguridad.

«Soy defensor de las concesiones a empresas especializadas: dan prestaciones que el municipio no podría soñar»

Entonces, volviendo a la pregunta inicial, cuando en octubre de este año se cumplan tres años de la suspensión del plan, ¿se habrá avanzado algo?

Querría llegar a octubre con una solución. La Demarcación está haciendo ahora el trámite de aprobación del documento. Luego se someterá a información pública, habrá que contestar a las alegaciones... Espero que en 2017 seamos capaces de saber qué es exactamente lo que se va a hacer y confío en que a lo largo de este año se haya podido responder a las reclamaciones que se presenten. Un asunto como este es complicado, de mucha negociación. A mi juicio, los pasos se han dado de forma prudente y se ha buscado siempre el consenso. Si hay que esperar un poco más para tener una buena solución... pues es mejor tardar un poco más que darle una mala salida.

-¿El Ayuntamiento se plantea responder a esa petición de la Plataforma de Defensa de la Senda de redactar un plan de usos y control de actividades para todo el entorno? Se quejan de que hay basuras sin control, coches que acceden a zonas prohibidas...

-El Ayuntamiento estudia qué ordenación se le puede dar a todo ese vasto terreno que se dio en llamar Parque Litoral Norte, que escapa a la senda costera, que no es más que el camino. Habrá que poner más atención, quizá, sobre la gente que infringe las normas (residuos, vehículos etc.) ... para que deje de vulnerarlas. Todos sabemos que verter en cualquier sitio es ilegal. Y nosotros ya vigilamos, controlamos y retiramos. Estamos hablando de una cuestión de incivismo y poco más podemos hacer más que apelar al civismo.

Otro frente polémico al que tiene que atender desde hace meses es la construcción de los diques en la playa de La Magdalena, también en veremos. Este mes podría saberse si el Gobierno regional y el central pactan para desbloquearlo. ¿Sabe si las negociaciones van por buen camino?

Las dos partes directamente implicadas (la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y Gobierno regional) están tratando de ponerse de acuerdo en las medidas necesarias para que el Ejecutivo tenga la seguridad de que la obra de los espigones no van a afectar a los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de El Puntal y el Estuario del Miera. En este momento, el Ejecutivo autonómico está reclamando los informes que considera pertinentes para tener esa mayor seguridad. En el plazo de un mes debería estar resuelto. Tengo buenas vibraciones y creo que se llegará a un acuerdo. Nosotros defendemos que existe documentación actualmente que ya dice que la obra no afecta a los LIC. Yo me quedo con esto.

Lógicamente, tenemos que hablar del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Cómo afecta su anulación a esta concejalía? ¿Tiene alguna repercusión reseñable?

Los técnicos están estudiando todas aquellas afecciones que resultan de volver a estar en vigor el plan urbanístico del 97. Una vez que se haga todo ese análisis, el equipo de gobierno explicará cuáles son los proyectos afectados. No quiero anticipar qué consecuencias tiene para esta concejalía pero, en esencia, no encuentro nada relevante. Los proyectos de rampas y escaleras, por ejemplo, no están afectados porque esos espacios ya estaban considerados viales. Tampoco afectará al Metro TUS, ni al plan ciclista, ni a los proyectos de eficiencia energética de alumbrado público.

Al comentar las medidas de Santander contra la polución señaló que está en marcha un plan de actuación contra el cambio climático. ¿En qué consiste?

Lo acabaremos de redactar en este primer trimestre. Hace un análisis de la situación de la ciudad para señalar los riesgos en función de la transformación de la climatología global. Es una previsión de cómo abordar los problemas si se cumplen las expectativas que predicen los científicos sobre el cambio climático. Imagínese Holanda, ¿qué pasaría si sube el nivel del mar 20 centímetros? Pero, bueno, aquí tampoco existe una problemática excepcional .

Para terminar ¿qué mérito tiene usted (un recién llegado a la vida política) para haberse convertido en tercer teniente de alcalde?

Eso habría que preguntárselo a la alcaldesa, Gema Igual, que me ha dado su confianza. Es un honor que la alcaldesa pensara en mí para estar en lo que la prensa denominó 'el núcleo duro' de las decisiones. El ser teniente de alcalde te abre la visión de la gestión municipal y te facilita contar con una imagen más global del Ayuntamiento que cuando te limitas solo a tu área. Que Gema piense que puedo aportar ideas y asesorar en otras áreas que no dependen directamente de mí es muy satisfactorio. Trabajo en ello con ilusión. Estoy muy contento.