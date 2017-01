Cantabria busca apoyos en Asturias, Galicia y las dos Castillas para la nueva financiación

Miguel Ángel Revilla se enfrenta este martes a su quinta Conferencia de Presidentes en un momento delicado para la economía cántabra, con el déficit desbocado y la deuda al alza, y con un ambiente de inestabilidad en la política que ha dejado al aire los fallos del sistema y ha derivado en una crisis institucional. El presidente pondrá todo su empeño este martes en el Senado, la misma institución contra la que tantas veces ha alzado la voz por su ineficacia, para salir con un mensaje de unidad con las comunidades de Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha y, en algunos aspectos, con Aragón y Extremadura para hacer frente común en busca de un nuevo modelo de financiación autonómica "más justo y solidario", que se tenga en cuenta el coste de los servicios a la población en el reparto y para exigir "un cambio en el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades".

Los diez puntos del orden del día 1. Financiación autonómica. Se creará en un mes una Comisión de Expertos que diseñe un nuevo modelo. Exigirán que el Estado cofinancie el 50% de la dependencia. 2. Estrategia frente al reto demográfico. Cantabria ya cuenta con un grupo de trabajo y pasará sus conclusiones al Estado. Estará lista en 2017 y servirá para luchar contra la despoblación rural. 3. Pacto social y político por la Educación. Habrá un acuerdo que incluya los problemas y soluciones que aporten todas las autonomías y que será elevado a la subcomisión creada en el Congreso. 4. Comisión Nacional de Protección Civil. Estará encargada de coordinar efectivos a nivel nacional para afrontar emergencias, desastres y catástrofes. El diseño corrió a cargo de Rafael de la Sierra. 5. Acabar con la tasa de reposición. Cantabria peleará para suprimir la tasa de reposición en Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Protección Civil para poder contratar más personal este año. 6. Impulsar la nueva tarjeta social. Se pondrá en marcha para controlar el mecanismo de prestaciones sociales a fin de evitar abusos y al tiempo garantizar que nadie que tenga derecho a una ayuda se quede sin ella. 7. Suspensión del suministro eléctrico. La región se compromete a garantizar el cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP y PSOE para evitar los cortes de suministro eléctrico para familias vulnerables. 8. Participación en los asuntos europeos. Se establecerán nuevos mecanismos en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea de participación de las comunidades en la toma de decisiones de Bruselas. 9. Modificación de la propia conferencia. A partir de ahora se hará un encuentro anual –el último fue hace cuatro años– y dos reuniones preparatorias con los consejeros de Presidencia para coordinar los temas a tratar. 10. Estrategia de activación del empleo. Modernizar los servicios públicos, avanzar en la FP y llevar a cabo la efectiva implantación de la Garantía Juvenil así como favorecer la empleabilidad de los mayores de 45 años.

Revilla llega con el honor de ser el más veterano de los líderes regionales que allí se sientan, junto con el popular Juan Vicente Herrera (Castilla y León), pero con una lista de prioridades bastante renovada. El Estado y las regiones han acordado tratar asuntos de Estado y dejar para las reuniones bilaterales los asuntos propios de cada autonomía. "No toca que cada uno vaya a hablar de su libro", explica gráficamente el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, que ha preparado las dos reuniones de trabajo previas con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, donde se han pactado los diez temas que se van a poner encima de la mesa: la reforma de la financiación, la estrategia nacional frente al reto demográfico, pacto por la educación, la Comisión Nacional de Protección Civil, la Ley de Movilidad Interadministrativa (acabar con la tasa de reposición en Sanidad, Educación, Dependencia y Emergencias), impulsar la tarjeta social, acuerdo para evitar la suspensión del suministro eléctrico, empleo, asuntos europeos y la propia regulación de la Conferencia de Presidentes.

Cambio de criterios

"La gran batalla" del líder del PRC será "replantearse" los criterios que se tienen en cuenta en la financiación autonómica. Es decir, "qué parte de la tarta" se lleva cada comunidad y "con qué criterios". Desde el bipartito PRC-PSOE creen que no puede acordarse únicamente en función del número de habitantes. "Eso es un desastre", sentencia el jefe del Ejecutivo, que pedirá al Gobierno de Rajoy que se tenga en cuenta el coste de los servicios, como la influencia de la densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida, datos claves en la situación territorial.

En cualquier caso, la comunidad afronta el debate desde la posición de privilegio en la que la situó la reforma de 2002. En esa suerte de acuerdo de solidaridad para asegurar la prevalencia de los pilares del Estado del Bienestar que es, en definitiva, el sistema de financiación autonómica, Cantabria hizo valer la existencia de una población envejecida y una orografía complicada. De la mano de esas variables, la región se ha situado hasta 2010 en el primer puesto en cuanto a aportación por habitante. Ese año el Estado concedió a la comunidad autónoma 3.155 euros por cada cántabro frente a los 2.365 de Andalucía o los 2.688 de Cataluña, por poner dos ejemplos. Sin embargo, las cosas desde entonces no han hecho más que ir a la baja y, aunque de momento se manejen sólo estimaciones no oficiales, Cantabria habría perdido esa posición de privilegio de la mano de la reforma impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La modificación de los criterios, priorizando variables como la población en un 97% y reduciendo el peso de otras, como la dispersión, a un mínimo 0,6%, no resultó ser un buen negocio para la región.

La evolución es negativa para Cantabria, hasta el punto de que peligre, y mucho. En síntesis, "se premiaba a las comunidades más pobladas, en detrimento de regiones, como ésta, que soportan un mayor coste por habitante para prestar el mismo servicio", sostienen desde el bipartito. "Nos cuesta muchísimo dinero", insiste Revilla, quien está dispuesto a "luchar decididamente" por que se tenga en cuenta este factor, y a unirse a otras regiones como Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha o Castilla y León "para hacer fuerza a la hora de reclamar este extremo".

De la Sierra precisa que "es necesario acometer esta reforma después de 20 años porque se han revelado una serie de disfunciones e incoherencias". Ve buena voluntad y una "actitud positiva" en el nuevo Ejecutivo de Rajoy desde que perdió la mayoría absoluta. El del martes será sólo el primer paso para sentar unas bases con las que se comenzará a debatir negro sobre blanco en un plazo máximo de un mes. Desde ahora y hasta entonces, las comunidades tendrán que designar a los miembros de la comisión de expertos que llevará a cabo la labor. Por el momento, cinco comunidades han propuesto ya los nombres de sus representantes. "Nosotros aún no lo hemos decidido", desvela el presidente.

Revilla peleará porque uno de los ejes sea la inclusión en el futuro modelo la financiación del sistema de dependencia, que debería estar costeado al 50% por el Estado y por las comunidades. "Ahora mismo se da una situación insostenible, la Administración central paga un 18% y nosotros un 82%", recriminan tanto De la Sierra como el presidente.

Encuentro con el REy Una cumbre sin Urkullu y Puigdemont Sin foto de familia y con notables ausencias. La VI Conferencia de Presidentes, que se celebrará el martes tras cuatro años sin convocarse, contará con las bajas del lehendakari, Iñigo Urkullu, y del presidente catalán, Carles Puigdemont, pero con la presencia del Rey. Según fuentes de Moncloa, el jefe del Estado seguirá el guión de las dos últimas ediciones y desayunará con los dirigentes territoriales y el presidente del Gobierno antes del inicio de la cumbre. Felipe VI, que regresará en la víspera a Madrid de su viaje oficial a Arabia Saudí, ha asistido a casi todas las otras cumbres de este tipo. Lo hizo, eso sí, en calidad de Príncipe de Asturias acompañando al Rey Juan Carlos I en los desayunos o comidas que se organizaron en el Palacio Real o en el Senado.

Respecto al objetivo de déficit, el jefe del Ejecutivo reclamará a Hacienda que "abra la mano". "El mayor déficit lo origina el Gobierno central" mientras que las autonomías tienen "un 40% del gasto", por lo que "no nos corresponde ese porcentaje en el déficit", recalca. Cantabria cerró el mes de octubre con un déficit de 152 millones de euros, equivalentes al 1,20% del Producto Interior Bruto (PIB), el segundo más alto entre las comunidades autónomas, tras Extremadura (1,35 %).

Otro tema que planteará la región será la supresión de la tasa de reposición de efectivos para contribuir a eliminar la temporalidad en el empleo público. Para el consejero cántabro, el actual sistema supone un "inconveniente tremendo" para la prestación de unos servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Así, ha demandado que se establezca al menos una tasa de reposición "suficiente" y que no sólo se repongan los puestos que se pierdan, sino que se amplíe esta tasa para que la sanidad, los servicios sociales o la educación tengan la "cobertura necesaria". Con este acuerdo, el Ejecutivo no descarta convocar nuevas plazas para este mismo año, aunque es algo que se está valorando en estos momentos.

En el ámbito de la protección civil, Cantabria solicitará la constitución del Consejo Nacional de Protección Civil, que considera de "importancia capital" para coordinar las políticas públicas en esta materia, así como la participación de las diferentes comunidades autónomas y administraciones locales en la elaboración de la política estatal.

Esta vez los asuntos concretos no se pondrán encima de la mesa. El tren de altas prestaciones, los 1.000 millones extra para Valdecilla, un acuerdo para el precio de la leche, dinero para reactivar la obra pública o el apoyo al Año Jubilar se quedarán aparcados para el próximo encuentro bilateral con Rajoy. Revilla no espera sacar "contenidos concretos de esta cumbre", cierto es que tampoco salieron de los anteriores. "No vamos a traer ningún acuerdo concreto. Cada uno expondrá sus posturas, Mariano tomará nota, Montoro dirá lo suyo y ya está. Luego ya se verá lo que sale de ahí", concluyó.

La oposición pide "más autonomía para el gasto de los recursos" y "no perder derechos" frente al resto

Deberes de la oposición

El presidente del PP y principal líder de la oposición, Ignacio Diego, es "optimista" respecto a los acuerdos que se vayan a alcanzar este martes. "Cualquier adelanto en el pacto educativo será bueno", recalca. Los populares cántabros han participado en dos encuentros en Génova para preparar la cumbre y hacer sus aportaciones. Aunque lamenta que su proposición para pactar una postura común de todas los partidos con representación en el Parlamento de Cantabria no saliera adelante y desde el Gobierno regional no se les haya consultado, el expresidente defiende que Rajoy va a dotar a este encuentro "de contenido y transcendencia". Destaca en especial los avances que se van a dar de cara a abordar la próxima financiación autonómica y pone el énfasis al igual que el bipartito en "el coste efectivo de los servicios, con la crisis demográfica, el envejecimiento y la dispersión".

El secretario general de Podemos, Julio Revuelta, pide que se reclame "más autonomía para el gasto de los recursos". A su juicio, además de un pacto para generar empleo estable y de calidad, insiste en que es necesario que haya suficiencia en las políticas públicas para generar más inversiones propias. "Es urgente que pasemos de invertir del 0,8% del PIB en I+D+i al 2%", afirma el líder morado, quien critica que "nos han usado como peones del Madrid, donde el PRC no es respetado". Revuelta conmina a poner encima de la mesa una medida "vital" para la región como es la reindustrialización del Besaya y Campoo para lo que su grupo ya ha pedido, hasta el momento sin suerte, una partida de 250 millones de euros en el Congreso.

Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos comparte las tesis del bipartito: "Hemos tenido una situación privilegiada hasta hace poco y no podemos perderla. Hay que pelear para que se mantengan los criterios que ha habido hasta ahora". La formación naranja considera responsable aparcar la petición de proyectos concretos a otros foros para abordar temas de interés general y cree que el objetivo final es "no salir perdiendo". A su entender, cuando partes de una situación de ventaja como la que tiene la región, es "muy complicado que otras se sumen a tus posiciones". Por ello, Gómez, cuyo partido acaba de firmar el pacto con el bipartito para sacar adelante el Presupuesto de Cantabria de 2017, animó a Revilla a "pelear por mantener la situación".