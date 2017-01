La sede cántabra de siete millones de euros entre el lujo de Pedralbes

Una de las últimas ofertas por la sede de la Casa de Cantabria en Barcelona, situada en el exclusivo barrio de Pedralbes, distrito de Les Corts, ronda los siete millones de euros, es decir, más de 1.150 millones de las antiguas pesetas. El cálculo en la vieja moneda es pertinente porque cuando en 1986 se adquirió un inmueble en mal estado y el terreno que lo circunda, con una superficie total aproximada de 1.600 metros cuadrados, el precio pactado fue de veinticinco millones de pesetas.

En tres décadas, por tanto, el valor de la propiedad en la calle Sor Eulalia de Anzizu se ha multiplicado casi 46 veces. Pedralbes, medio rural y extramuros en esos años, es hoy la zona más lujosa, rica y elitista de Barcelona, y allí residen o tienen mansiones personajes tan conocidos como Joan Manuel Serrat, Luis del Olmo, Athina Onassis, Javier Sardá, Josep Carreras o Cayetano Martínez de Irujo, además de algunos de los principales empresarios del país. También compraron un palacete en Pedralbes, en tiempos mejores, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, no muy lejos del centro montañés.

Los datos Casa de Cantabria de Barcelona Fundación: 24 de noviembre de 1985. Dirección: Sor Eulalia de Anzizu, 45– 03034 Barcelona. Presidente: Jesús Ángel Diego Bolado. Número de socios: 185. Cántabros en Barcelona: 6.500 Instalaciones y actividades: Edificio de dos plantas en la zona alta del barrio de Pedralbes. El centro cuenta con un restaurante, salón social, biblioteca, jardín en el que está plantado un tejo, bolera y pista polivalente, unos 1.600 metros cuadrados en total. Organizan el concurso Ciudad de Barcelona de bolos, torneo de la máxima categoría y muy valorado. Las actuaciones del coro, la celebración de la Bien Aparecida, conferencias, certámenes, clases y excursiones son algunas de sus actividades. Teléfono: 93 205 82 10 Correo electrónico: info@casacantbcn.com Página web: www.casacant.bcn.com

Poco podían imaginar los directivos de la Gran Peña Deportiva Bolística de Cantabria en Barcelona que estaban ante el negocio de sus vidas cuando, buscando una sede adecuada para la recién nacida Casa de Cantabria, vieron el cartel de "se vende" en una vivienda con jardín de la zona alta de la ciudad, cuyo estado era manifiestamente mejorable. Por medio de una derrama entre sus socios, una hipoteca y la ayuda del Gobierno de Cantabria decidieron adquirirla. Faltaban seis años para la celebración de los Juegos Olímpicos, con ellos la transformación radical de Barcelona y, como consecuencia, la conversión de Pedralbes en el barrio más elegante, emblemático y buscado.

Aunque no todo son buenas noticias. "Si vives en un barrio de lujo, el peaje será de lujo", dice Jesús Ángel Diego, el presidente, que paga once mil euros al año sólo en concepto de IBI, "lo que es una barbaridad para una casa de las características y el número de socios de la nuestra". Lo ajustado de los ingresos les alcanza para afrontar los gastos corrientes y el desarrollo de las actividades, pero no permite la inversión en el mantenimiento del edificio y de la finca, que necesitan una rehabilitación profunda y urgente, presupuestada en unos sesenta mil euros. El traslado a otro lugar de la ciudad, pese a los importantes beneficios económicos que supone, no se contempla como una opción, al menos mientras continúe la actual directiva. "No quiero ser recordado como el presidente que vendió la casa", afirma Diego Bolado.

Siempre los bolos

En el bar de la calle Córcega donde se reunía un grupo de cántabros a comer una vez al mes, mediados los años cuarenta, "se servían unas alubias increíbles", y alrededor de la mesa se fue forjando la unión entre el colectivo, que cada vez acudía a la cita en un número más alto. Como en cualquier otra casa regional montañesa, fueron los bolos los que actuaron como nexo aglutinador, y en 1946 se constituyó la Peña Bolística, embrión de la actual Casa de Cantabria. Lo que en principio se trataba de simples partidas de bolos entre los socios fue adquiriendo una dimensión mayor, hasta el punto de que se celebró un campeonato de España en el Pabellón del Deporte de Barcelona en 1951 y se repitió en 1957.

Arriba, los bolos son muy importantes en la Casa de Cantabria en Barcelona e Ismael Mulet (en la imagen) el mejor jugador de la Casa de Cantabria en Barcelona. Abajo, dos comidas de los socios en los jardines del centro montañés. / CCC

El recuerdo El rico marqués, el gran polígrafo y el río cántabro Tres vínculos. Menéndez Pelayo, el polígrafo santanderino, incómodo hoy para muchos, estudió en la Universidad de Barcelona, tuvo como maestro a Milá y Fontanals y hablaba perfectamente catalán. En catalán se dirigió a la reina regente María Cristina, durante los Juegos Florales de 1888, para exaltar el idioma y advertirle que "las lenguas no se imponían por la fuerza o por ley". Antonio López, marqués de Comillas, prosperó en Cuba, pero hizo su fortuna en Barcelona, donde fundó la Compañía Transatlántica. La ciudad le dedicó una plaza y una estatua que ahora quieren derribar por su presunto turbio pasado. Y el río. Se recordó en Barcelona que el Ebro, objeto de disputa con Aragón, nace en el Tres Mares, Cantabria, Fontibre arriba, y los cántabros pagaran un altísimo precio, nunca compensado, para que sus aguas se utilizaran en el regadío de Cataluña.

El punto culminante llegó con la creación, en 1978, del Torneo Ciudad de Barcelona de bolo palma, puntuable para el CINA (Circuito Nacional), al que acuden cada año los mejores jugadores españoles, y es el gran acontecimiento del año en la Casa de Cantabria, aunque también el que más gastos genera. Posteriormente, el centro formó un sólido equipo para jugar la Liga Nacional, en la que se enfrentó a las cuadrillas de la máxima categoría. La festividad de la Bien Aparecida se conmemora con especial relieve, procesión callejera incluida, y organizan también conferencias, charlas, pregones y un almuerzo para todos los socios. El fútbol, aunque ya no es posible asistir a los partidos del Racing en Cataluña, los bailes, la colaboración con otros centros regionales, el arrendamiento del restaurante y el cuidado y la consulta de su excelente biblioteca ocupan buena parte de su tiempo.

"Barcelona es una ciudad de trabajo –dice Jesús Ángel Diego, casado con una riojana– en la que los montañeses fuimos históricamente bien acogidos". Él mismo, santanderino de la calle Cisneros, se fue a la capital catalana a trabajar en el Banco Santander en 1968, y aunque sus viajes a Cantabria son constantes, y durante los últimos años fue nombrado responsable de la entidad para Cantabria y Asturias, se quedó a vivir en Cataluña. "Es cierto que la sociedad catalana se ha cerrado más en sí misma, pero el catalán es amable y no tenemos inconveniente alguno en el día a día. No podemos negar que nos preocupa el clima actual en el que nos desenvolvemos, pero yo sigo conservando los mismos amigos que hice en los primeros años de estancia, y creo que eso les ocurre a la mayoría de los cántabros. Muchos llegaron a Cataluña para desempeñar distintas profesiones, otros como empleados del banco, otros más, de la zona de Torrelavega, se incorporaron a la fábrica de Solvay de Martorell, y no debe olvidarse que durante el siglo pasado el marqués de Comillas empleó en sus empresas, o en otras afines, a muchos montañeses".

Jesús Ángel Diego.

Necesaria reconversión

Los cántabros que residen en Cataluña no son ajenos, naturalmente, a la situación política y la división creada por el soberanismo. Pero en Barcelona, según opina Diego, "se nota menos y los castellanohablantes no tenemos dificultades ni en el trabajo ni con el idioma, porque te hablan catalán y castellano indistintamente. Aquí, además, no existe una mayoría independentista, por lo que es casi imposible que en un hipotético referéndum Barcelona vote a favor de la separación de España". En lo que respecta a cómo se acoge a las centros regionales, afirma que "nuestra relación es bastante correcta tanto con la Asociación de Vecinos de Pedralbes, donde tenemos la sede, como con el Ayuntamiento de Les Corts y el de Barcelona". Lo mismo que otros presidentes, cree que el futuro de las Casas pasa por la reconversión en centros culturales y la promoción de la tierra de origen "aunque, la verdad, uno de nuestros problemas es el de la desafección. No veo el sentimiento de cantabricidad que antes había".

Las principales fuentes de ingresos de la Casa provienen del alquiler del restaurante –"nuestro sostén económico"–, las aportaciones de sus ciento ochenta y cinco socios –"no podemos tener más por la falta de capacidad de las instalaciones"– y la ayuda del Gobierno de Cantabria, al que solicita, además, asesoramiento y colaboración para tratar de solucionar el grave problema del IBI. Considera, por otro lado, que debe afrontarse más pronto que tarde el debate sobre el futuro de las Casas de Cantabria para llegar a una solución consensuada. Mientras, siguen adelante con sus actividades, contemplados y vigilados por el árbol sagrado de los antiguos cántabros, el viejo tejo plantado en el jardín.