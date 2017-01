El PP afirma que el Gobierno "ataca" a Valdecilla con "otro informe a la carta"

El PP no tiene dudas de que el informe encargado por el Gobierno a la Universidad de Cantabria que cifra en 102 millones el ahorro para las arcas públicas si no se habría optado por un contrato de colaboración público-privada en Valdecilla –es decir, si se hubiera mantenido la gestión pública– "forma parte de la estrategia socialista de atacar al centro hospitalario". La diputada regional del Partido Popular y portavoz en materia de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, aseguró a este periódico que se trata de un estudio elaborado "a la carta", y que "el director del citado trabajo, Pablo Coto, hace adivinación basándose en especulaciones".

Tras dejar claro que no le ha sorprendido este "nuevo envite socialista" en contra del hospital, Sáenz de Buruaga opinó que "el actual Gobierno continúa volcado en su estrategia de ataque y desprestigio al nuevo Valdecilla, en el que este informe es tan sólo un capítulo más". Criticó que el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, "adjudicó este trabajo directa y deliberadamente, a través de dos contratos por importe de 42.000 euros, al equipo dirigido por el Sr. Coto, quien fuera presidente del Consejo Económico y Social bajo mandato del anterior bipartito".

Sáenz de Buruaga consideró que "el Partido Socialista no perdona uno de los mayores logros del Gobierno de Ignacio Diego: acabar las obras de Valdecilla". Recordó que el PSOE "ha fracasado en los tribunales, se ha llevado un varapalo de los servicios jurídicos del propio Gobierno, y después del ridículo de la auditoría de obra que avaló el proyecto, ha decidido buscar la razón que nadie le da acudiendo a estimaciones, opiniones subjetivas y a la especulación". En este sentido, la diputada regional y secretaria autonómica del PP opinó que "este estudio no refleja el coste real de Valdecilla, sino que es una proyección de lo que se podía haber ahorrado con uno u otro modelo (colaboración público-privada –CPP– o contrato tradicional) en 20 años en una labor casi de adivinación que arroja hasta tres escenarios posibles".

Además, señaló "un error de bulto" en el punto de partida, relativo a los costes de construcción, puesto que "está obviando las mejoras no incluidas en el proyecto original e incorporadas gracias al contrato, como el área materno infantil, las urgencias pediátricas, la ampliación del área de reanimación y el centro de proceso de datos". Pero además, "tampoco contempla los 40 millones de sobrecoste exigidos en el modelo tradicional por la UTE adjudicataria en primera instancia, que fueron origen y motivo legal de la rescisión del contrato avalada por el Consejo de Estado".

Valoración "sorprendente"

En relación al coste de los servicios, Buruaga señaló que resulta "sorprendente" la valoración realizada que, "en contra de todo lo que han venido manteniendo los socialistas, permite acreditar que los costes de gestión de los servicios son menores en este modelo público-privado que en el tradicional". Para la diputada popular, que juzgó "una falta de respeto al Parlamento y un ataque a la transparencia haber tenido conocimiento del informe por un medio de comunicación", este trabajo no refleja el coste real del CPP de Valdecilla. "La realidad es que por la construcción, financiación y reposición el hospital va a pagar 6.716.161 euros al año o, lo que es lo mismo, 134.323.220 euros durante la vida del contrato y aquí no hay discusión posible porque es el importe de la oferta de la adjudicataria y no los 156 millones a los que alude Coto en su informe".

Además, en opinión de Buruaga, el estudio ignora dos cuestiones vitales: la primera es el coste de oportunidad. "Y es que el CPP fue la diferencia entre terminar o no terminar Valdecilla. La solución legal, legítima y eficaz para acabar definitivamente el hospital después de 16 años de incumplimientos, demoras y sobrecostes. Para dar el relevo a una Residencia Cantabria con un altísimo grado de deterioro y sometida a enorme presión asistencial que era urgente abandonar". Y todo ello, enfatizó, "sin detraer un solo euro de la asistencia sanitaria en un momento en que nuestra sanidad era presa de una grandísima deuda que la situaba al borde de la quiebra".

La segunda cuestión que resaltó Buruaga es "el valor añadido que reporta en calidad asistencial la obra terminada y el disfrute anticipado por profesionales y usuarios de mejores espacios asistenciales, de la más alta tecnología y de las mejores infraestructuras de comunicación que, por el modelo tradicional, hubiera sido imposible abordar y que este informe desdeña".