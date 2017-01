Alto Campoo quiere aprovechar el frío para abrir mañana la estación

Para estos días no valdrá eso de que «hace un frío polar». El que viene llega de otra parte. Frío siberiano. La diferencia no es ninguna tontería. Los expertos saben que el primero suele dejar un reguero de lluvias y nevadas. Pero en la mochila de su primo hay más heladas y menos precipitación. Nevará, sí. En principio, hasta el mediodía de hoy y en las zonas altas, pero los meteorólogos ya avisan de que las alarmas no se encenderán por las nevadas. No serán, dicen, un problema. La alerta amarilla que hoy se activa en Cantabria será por bajas temperaturas. Ojo con el hielo. Un martes de tiritonas y un miércoles gélido en el que Alto Campoo espera, por fin, poder abrir sus puertas. Están pisando la nieve que ha caído –que no es mucha– y hoy tienen previsto tirar de los cañones. «Si al final podemos abrir será en buena parte por lo que puedan hacer los cañones hoy».

«Somos conscientes de que tenemos que abrir, pero lo haremos con toda la seguridad que se requiere. No abriremos una pista que no esté en condiciones», asegura Javier Carrión desde Cantur. Ayer, en la estación se registró la tercera racha de viento más fuerte del país, por encima de los cien kilómetros por hora. No es que no haya nevado –el espesor medio a eso de las dos de la tarde andaba por los 30-35 centímetros–, pero el viento es el peor enemigo. Se lo lleva. Y tampoco tiene mucho sentido encender los cañones si el aire no va a dejar el material en su sitio. Así que tras las pruebas del viernes –que certificaron que los aparatos funcionan–, apenas han vuelto a ponerlos en marcha.

Se activa una alerta amarilla centrada en el frío y las heladas y no tanto en la nieve

«Para hoy a mediodía los pronósticos dan un descenso importante de temperaturas. Además también se darán unas condiciones de humedad óptimas y poco viento. Así que, si todo se cumple, pondremos a tope la producción de nieve artificial por la tarde», explica Carrión. Eso se sumará a las tareas que han realizado estos días. Sobre todo, ‘pisar’ la nieve con las máquinas para que aguante mejor los ataques del viento y moverla desde los neveros donde se acumula en buena medida a las pistas. «Con todo eso intentaremos abrir el miércoles alguna pista. Algo. Debutantes y Pidruecos, tal vez. Y el jueves todo lo que podamos de cara a contar ya el sábado y el domingo con todo lo que esté en condiciones». En ese ‘todo’ no estarán, con seguridad, las pistas de Cuchillón y El Castro, las zonas más peladas por las ventoleras y en las que, además, no hay instalados cañones de nieve artificial.

Mínimas y pronósticos

En la estación, además de la racha de viento, se registró la mínima del día, 1,7 grados bajo cero en una jornada en la que estuvo cerrado al tráfico el puerto de Lunada y el acceso al mirador de la Fuente del Chivo. Pero esa mínima será una broma al lado de lo que se espera. «Entra mucho frío. Las alertas no son por las nevadas, son por el frío y por el riesgo de heladas», explica José Luis Arteche, delegado en Cantabria de la Agencia Estatal de Meteorología. Alerta amarilla en Liébana, el centro de la comunidad autónoma, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro. «Heladas generalizadas, fuertes en montaña», puede leerse en el pronóstico que Aemet ofrece para hoy.

«Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, que pueden ser en forma de nieve a cualquier cota. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas», insisten también para mañana. Arteche aclara lo de la cota, sobre todo para los que temen que la nieve llegue a la costa o a Santander. «Puede chispear y debido a las bajas temperaturas esa lluvia podría caer en forma de agua nieve, pero de forma muy débil. Una precipitación, en ese sentido, de poca importancia». El panorama se suavizará levemente el jueves con temperaturas máximas en ascenso. O sea, que seguirá helando, pero ya no será para tanto.