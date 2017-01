Podemos no entendería que Agudo y Marcano vuelvan a la vida pública

La sentencia del 'caso Racing' no ha dejado indiferente a ningún partido político. Mientras que el PP (que fue el que interpuso la denuncia cuando llegó al Gobierno) ha preferido guardar silencio en boca de su presidente, Ignacio Diego, el PRC ha solicitado que los populares pidan perdón a Marcano "por el linchamiento". Por su parte, Podemos cree que Marcano y Agudo están inhabilitados para la vida pública "porque Cantabria perdió por su culpa 7,9 millones"; mientras que Ciudadanos no ve ningún problema en que vuelvan a la política.

Podemos ha sido la formación política más dura y crítica con el auto judicial. Lo ha explicado así la diputada y portavoz del grupo parlamentario morado, Verónica Ordóñez. "No entendemos que se hable de que estas personas vuelvan a la vida pública", ha manifestado la podemita, para aclarar que "independientemente" de que sus actuaciones tengan "consecuencias jurídicas", Cantabria "ha perdido por su culpa o de su gestión como políticos 7,9 millones, que no van a volver a las arcas de Cantabria".

Por eso, Ordóñez ha señalado que este tipo de actuaciones tiene que tener "algún tipo de consecuencia". Y, al hilo, ha indicado que el fallo de la Audiencia Provincial que acuerda el archivo de la causa no significa que "no se haya cometido un delito", sino que lo que "implica realmente es que no hay pruebas suficientes" porque, de lo contrario, la Sala hubiera dictado un "sobreseimiento libre". La parlamentaria morada ha diferenciado la "culpabilidad jurídica" de la "culpabilidad política", "Que dejen de estar imputados, lamentablemente no va a hacer aparecer el dinero de toda la ciudadanía cántabra", ha finalizado Verónica Ordóñez.

Una visión, la de Podemos, de la difiere complentamente Ciudadanos. Su portavoz, Rubén Gómez, cree que no hay "ningún problema" para que los exconsejeros Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE) regresen a la política. Gómez ha precisado que hay que esperar la resolución definitiva del caso y ha recalcado que la línea de su partido es exigir que los políticos imputados se retiren de la vida pública, como ha ocurrido con López Marcano y Agudo. "Si Javier López Marcano o Ángel Agudo no están imputados y, por tanto, no tienen ningún problema con la Justicia, obviamente no habría ningún problema para que participen de la vida pública, como cualquier otra persona", ha concluido el diputado de Ciudadanos.

Satisfacción en PRC y PSOE

Los dos partidos a los que pertencen Agudo y Marcano han expresado esta mañana su "satisfacción" con el auto judicial. El secretario de Coordinación y Política Institucional del PSOE de Cantabria, Ramón Ruiz, ha manifestado que la causa era "más política que real".

"No he tenido tiempo más que de conocer la noticia pero no tengo más que satisfacción porque lo hayan archivado", ha manifestado Ruiz a preguntas de la prensa minutos después de que se conociese el archivo del caso.

Por su parte, el PRC ha instado al PP a que "pida públicamente disculpas" a Marcano. Para Pedro Hernando, el sobreseimiento de la causa supone "una gran satisfacción" para los regionalistas porque "refrenda el buen hacer" de López Marcano. No obstante, ha admitido que el archivo de la causa le produce "cierta tristeza" porque "evidencia lo más oscuro de la política". Se ha referido así, y a través de un comunicado, a la "utilización de las instituciones y del dinero público" que a su juicio hizo el PP cántabro con su presidente, Ignacio Diego, a la cabeza, para "manipular" a los ciudadanos y "difamar y linchar" a un adversario político.