El Gobierno busca familias que acojan a niños que no pueden vivir con las suyas

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno regional, Eva Díaz Tezanos, ha presentado una nueva campaña de difusión del programa de acogimiento familiar puesto en marcha por su departamento en la presente legislatura, "una apuesta de esta Consejería" para que los niños, niñas y adolescentes que, por la razón que fuera, no pueden ser atendidos adecuadamente por sus familias biológicas vivan con otras evitando así su paso por un centro de acogida.

Según ha indicado Tezanos, el programa, del que ya participan 57 familias acogedoras y al que se han adherido otras treinta más que todavía están pendientes de evaluación, ha reubicado a un total de 32 menores de edad desde su entrada en funcionamiento.

Con esta fórmula, ha dicho Tezanos, "estamos consiguiendo que los niños y niñas menores de seis años sean atendidos por familias de acogida y no por centros asistenciales; que distintos grupos de hermanos permanezcan juntos beneficiándose de un mismo ambiente familiar; y que adolescentes que tienen dificultades especiales las superen conviviendo con familias alternativas", tres logros en los que, sin duda, el papel de las familias acogedoras resulta fundamental.

De ahí la nueva campaña de captación presentada por la Consejería. "Buscamos familias de acogida para construir el futuro de estos niños, familias que estén dispuestas a ayudarles, a apoyarles y a educarles", ha dicho Tezanos, que admitió que la bolsa actual no es suficiente para abordar el proyecto.

El dato 32 niños, niñas y adolescentes viven hoy en familias de acogida. Además, otros 132 lo hacen en núcleos vinculados a su entorno; 22 en guardia con fin de la adopción y 172 en acogida residencial.

"Tenemos 57 familias en activo, pero no todas reúnen el perfil adecuado para la acogida de urgencia de menores entre cero y tres años, y también escasea el número de familias disponibles para la acogida de niños o niñas mayores de diez años o la acogida de grupos de hermanos", lamentó la consejera.

El programa

Tezanos, que ha puesto de manifiesto "la enriquecedora experiencia" que han vivido o están viviendo ahora tanto las familias como los niños que participan de esta iniciativa, ha recordado que en este programa hay tres tipos distintos de acogimiento: "el acogimiento de urgencia", reservado a los menores de 0 a 6 años cuyas familias biológicas se encuentran en una situación que sugiere la inmediata separación de sus hijos –el tiempo de acogida es de seis meses–; "el acogimiento temporal", destinado a los menores cuyo retorno al seno familiar es previsible –dos años–; "y, por último, el acogimiento permanente", en su caso pensado para los menores cuyo retorno al seno familiar no se prevé –el tiempo necesario–.

Según ha recalcado la propia Tezanos, las familias acogedoras que decidan inscribirse en el programa no enfrentarán el proceso al descubierto. "Además de total confidencialidad, tendrán el apoyo de los servicios de orientación educativa y psicosocial para abordar las diferentes etapas, formación suficiente para responder con garantías a cualquier necesidad que se les pudiera presentar, la posibilidad de cesar el acogimiento y, además, una ayuda económica (400/600 euros) y una deducción en el IRPF por cada menor acogido simultáneamente".

Por último, la consejera incidió en los requisitos que debe reunir cualquier persona que desee participar en este proyecto de acogida: "Que sea mayor de edad y residente en Cantabria; que no figure en la lista de adopción; que no haya sido privado de la patria potestad de ningún menor; que no padezca enfermedad física o psiquiátrica alguna que dificulte el acogimiento; que no haya tenido causas penales ni conductas adictivas; y que acepte la relación entre el menor acogido y su familia biológica".