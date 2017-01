El cribado de cáncer de mama diagnostica cuatro casos por cada mil mujeres exploradas

Arranca la 11ª vuelta del programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama de Cantabria. Las mujeres a las que va dirigido, las del grupo de edad de 50 a 69 años y residentes en la región, ya han empezado a recibir por carta las citaciones para esta revisión (mamografía) que se realiza cada dos años y cuyo objetivo es reducir la mortalidad por esta enfermedad y aumentar la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes. La clave es identificar al enemigo a batir antes de que desplegue sus células cancerosas y se ponga la coraza que complique la lucha por la curación.

Esta nueva vuelta, que como novedad incorporará un mamógrafo digital directo con tomosíntesis (en tres dimensiones), que se instalará en el centro de salud de la calle Vargas cuando acaben las obras, se ha iniciado en el área de Laredo y proseguirá en Santander una vez terminen las exploraciones pendientes de la edición anterior –unos 4.000 casos–. De ahí que los datos del cierre que maneja la Dirección General de Salud Pública aún sean "provisionales". "Hay pacientes en estudio, bien a la espera de pruebas complementarias, de ser examinadas o del control anual", señala Mar Sánchez Movellán, jefa de sección de los programas de salud de la mujer de la Consejería de Sanidad.

209 tumores de mama se han diagnosticado en la décima vuelta de este programa (2015-2016) en Cantabria, según los datos aún provisionales de la Dirección General de Salud Pública.

A falta de los resultados de este grupo, que "incrementarán las cifras definitivas, se han detectado 209 cánceres de mama" entre 2015 y 2016, lo que supone una "buena" tasa: cuatro de cada mil mujeres exploradas se enfrentan al temido diagnóstico. En el 21% de los casos se trata de un carcinoma ductal in situ (CDIS), un tipo que no es invasor. "Este es uno de los temas que más controversia genera en torno a los programas de cribado. Los detractores alegan que detectamos cánceres no invasores que no ponían en riesgo la vida de la mujer, pero el problema es que no sabemos cómo van a evolucionar en el futuro", subraya Sánchez. Ante la duda, "lo que hacemos es tratarlos todos. Eso sí, cumpliendo con las directrices europeas que establecen que el balance de in situ no debe superar el 20%".

Participación del 74%

El porcentaje mayor de los diagnósticos aportados por el screening es de tumores invasores. Concretamente, "los de pequeño tamaño (menos de un centímetro) suponen un 40%", apunta Sánchez. Una detección temprana que favorece que "el 74% de las mujeres no presenten afectación ganglionar –indicador que puede empeorar el pronóstico–", por lo que, ante la sospecha de cáncer, basta con aplicar la técnica del ganglio centinela, a través de una biopsia, para comprobar si se ha extendido.

En esta décima vuelta, hasta el momento se habían realizado 71.746 invitaciones, por lo que, "si se suma ese pequeño coletazo que queda por explorar en Santander, la cifra final rondará las 75.000", añade. De ellas, han participado en el cribado –lo que implica que han respondido a la llamada y se han realizado la mamografía– alrededor de 53.100. "Nos mantenemos en una tasa de participación consolidada del 74%, bastante aceptable, ya que las recomendaciones de estos programas marcan un mínimo del 70%". De la evaluación de las estadísticas se desprende que el área de Reinosa es el más participativo –la tasa se acerca al 80%–, seguida de Laredo y Torrelavega (76%), mientras que la más baja se registra en Santander y municipios periféricos (72%). Una diferencia que se explica porque "en el área urbana es donde se concentra el mayor volumen de mujeres –hay que llegar a más gente y es más difícil– pero también disponen de otros dispositivos próximos, que les permiten hacerse las revisiones por su cuenta, sin pasar por el programa. En las zonas rurales, en cambio, hay que tener en cuenta que nos dirigimos a un grupo de mujeres más reducido, esto favorece el control".

Una de las cuestiones en las que el programa "ha ido mejorando" en cada edición es "el tiempo transcurrido desde que se realiza la mamografía hasta que la paciente recibe el informe con el resultado en su casa", apunta Sánchez, que garantiza que "en el 97% de los casos se les comunica el resultado en menos de 15 días". Un mérito que atribuye al equipo de radiólogos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) encargados de leer las pruebas, ya que "están logrando mejorar los datos año tras año, y eso que el volumen de mujeres cada vez es mayor, aproximadamente 2.000 más en cada vuelta con respecto a la anterior".