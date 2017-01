Las oposiciones para maestros se realizarán cuando finalice el curso

Las próximas oposiciones de Educación en Cantabria se realizarán una vez finalice el curso y afectarán a todas las especialidades del cuerpo de maestros. Estas son las únicas certezas que, hoy en día, rodean a la oferta de empleo público de 2017 en el ámbito educativo, porque las plazas ahora mismo son una incógnita tras aprobarse el pasado martes en la Conferencia de Presidentes la eliminación de la polémica tasa de reposición, que en 2016 fue del 100% de las jubilaciones en los sectores básicos.

En la cumbre se acordó aumentar la actual tasa de los empleados públicos para que los gobiernos autonómicos puedan promover más oposiciones, contratar personal más allá de las jubilaciones y reducir así las altas tasas de interinidad, aunque no se fijó el baremo. De momento no es más que una declaración de intenciones, cuya aplicación está vinculada a los Presupuestos Generales del Estado de este año que todavía no han sido elaborados.

Esta situación abre un nuevo escenario para la oferta pública, no sólo en Educación, también en Sanidad, Servicios Sociales y Protección Civil, ante el que ahora sólo cabe «esperar», tal y como asegura Ramón Ruiz, consejero de Educación del Gobierno cántabro. «La voluntad es ir más allá del 100% de la tasa de reposición, que, cuando menos, está asegurado este año, pero no se ha dicho en qué cantidad puede crecer; depende de los Presupuestos estatales», resume. En definitiva, que se aseguran las 187 plazas del cuerpo de maestros que estaban previstas ofertarse en la región antes de este acuerdo y se esperará a saber en qué proporción se puede aumentar.

31,5% es la tasa de interinos que existen en la educación cántabra, lo que supone más de 2.100 profesores.

Por ello, la convocatoria de las oposiciones, que estaba prevista para finales de febrero o principios de marzo, es más que probable que se retrase para dar tiempo a que se pueda incluir este posible crecimiento y empezar ya este mismo año la reducción de la interinidad en Educación Infantil y Primaria para continuar el que viene con Secundaria. «Confío en que sea así», expresa el consejero. Cantabria es una de las comunidades españolas con mayor proporción de interinos en la educación, que alcanza el 31,6% del total de profesores, lo que supone más de 2.100, entre los 1.025 de Primaria y los 1.091 de Secundaria.

Todas las especialidades

Después de que el pasado año le tocase el turno a los docentes de Secundaria, las plazas que se ofertarán en las oposiciones de 2017 corresponden al cuerpo de maestros y afectarán a todas sus especialidades: Infantil, Primaria, Educación Física, Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

Lo que también es seguro es que las fechas no sufrirán modificaciones y se celebrarán tal y como se venía haciendo en años anteriores, una vez concluya el curso, entre finales de junio y el mes de julio. Esta es la decisión que Ramón Ruiz ha trasladado a los sindicatos tras la última reunión de la Mesa Técnica de Educación y la Junta de Personal Docente, integrada por STEC, ANPE, CC OO y UGT.

La Consejería de Educación planteó en septiembre realizar las pruebas durante el curso escolar porque, en su opinión, permitiría que los profesores tuvieran más tiempo para preparar su incorporación a la plantilla docente de los centros.

Pero la propuesta se encontró con la oposición frontal de todas las organizaciones sindicales y con el recelo de algunos directores, que pensaban que podía causar problemas al desarrollo normal de las clases por la necesidad de sustituir a los profesores que tendrían que ir al tribunal.

Al final, después de estudiar «detenidamente» todas las opciones posibles, no cambiará nada y los procesos selectivos se efectuarán durante el verano, finalizando a 31 de julio. Aunque la Administración suele aprovechar el periodo estival para que las oposiciones no interfieran con el desarrollo normal del curso, no hubiese sido la primera vez que se celebraran durante los meses lectivos. El exconsejero Miguel Ángel Serna (PP) así lo hizo durante la pasada legislatura.